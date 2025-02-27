全國兩會｜黃錦輝倡推進DeepSeek進駐香港　促進在港廣泛應用

▲ 全國兩會下月在京召開，港區全國政協委員黃錦輝共提交了 7 項建議。（受訪者提供）

全國兩會下月在京召開，港區全國政協委員黃錦輝共提交了 7 項建議，包括建議中央政府考慮推進國產人工智能「DeepSeek」進駐香港，促進其在香港的廣泛應用，充分利用香港作為中國「走出去」 。

本身是中大工程學院副院長（外務）的黃錦輝建議中央政府，考慮推進DeepSeek進駐香港，促進其在香港的廣泛應用。他認為，不僅能激發人工智能在香港各個領域的廣泛應用，推動科技創新發展，同時，亦能充分利用香港作為中國「走出去」 的重要渠道這一地位，借助 DeepSeek 進一步促進國家人工智能的國際業務發展，提升中國人工智能在全球的影響力。

倡開展跨境三維交通規劃 推動大灣區低空經濟融合

內地與香港在低空領域存在法規差異，黃錦輝建議，大灣區城市應共同制定通用空域規劃和管制標準，且針對粵港澳大灣區城市低空運輸通關耗時問題，借鑒 「跨關境安檢前置」模式，共建低空送運網路，明確航道並培養維修人員。此外，「9+2」 大灣區城市也應成立跨境低空經濟合作小組，提升科技和安全水準。

另外，他亦建議，建立中醫藥專業的自主管理體系、共建大灣區的科技創新生態圈、成立專注於香港科技創新產業的「跨境投資聯合基金」、構建全新的地方智能治理體系、推動智慧政務的實施。

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