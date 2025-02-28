手機大戰｜OPPO Find N5 開售　折叠厚度僅8.93mm售11,999元 (多圖+有片)

【最薄摺機/OPPO Find N5/AI】堪稱「全球最薄旗艦摺機」的OPPO Find N5今(28)日正式在港開售。售價為11,999港元，但香港只有寰宇黑及薄霧白選擇。



寰宇黑及薄霧白長怎麼樣？

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OPPO Find N5正式發售，折叠態厚度僅爲8.93mm，為何做到這樣薄？皆因採用了目前行業最薄的7P鏡頭、最薄揚聲器、最輕高性能X軸馬達，來自瑞聲科技及其旗下辰瑞光學。



ETech試玩｜OPPO Find N5上手玩，究竟有幾薄？

影相：OPPO Find N5後置5000萬像素廣角主攝的7P鏡頭，800萬像素超廣角攝像頭的攝像頭模組，其主攝鏡頭TTL(鏡頭總長)不足6mm，是目前最薄7P鏡頭。



觸感：OPPO Find N5搭載的瑞聲科技折叠機專用馬達AeroEngine，與上一代機型所用馬達相比，AeroEngine在保持相同尺寸的同時，重量减輕了約50%。憑藉2.4mm的厚度和僅1g的極致輕量化設計。

OPPO Find N5影相效果如何？

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AI功能：OPPO Find N5是首款搭載高通 Snapdragon 8 Elite 移動平台的摺疊手機，Hexagon NPU亦使AI性能提升了45%。

引入智能分屏功能： 使雙應用多任務處理比以往更加直觀。

新AI 搜索功能： 只需在主屏幕下滑，輸入搜索查詢或指令，Find N5 便會利用 AI 分析無數文件與設置，顯示最佳解決方案。

AI 筆記助手： 重組與簡化內容，修正拼寫、語法與語氣，並能智能擴展或縮短筆記。文件功能則能對現有文件（文本、電子表格與演示文稿）進行總結，支持7種語言，並能翻譯或改寫成多種風格。

OPPO AI 工具箱： 內有高級語言工具包括 AI摘要、AI語音與AI寫作，無論是瀏覽網頁還是撰寫信息，Find N5 都能簡化閱讀與寫作。

OPPO AI： 讓照片編輯變得比以往更容易。AI 橡皮擦能識別並在瞬間移除物體與人物，AI 清晰度增強能將低分辨率圖片升級為超高清 4K 分辨率圖像，AI去模糊能重新對焦模糊的動態照片，AI 反射消除則能在瞬間去除眩光。



ETech試玩｜OPPO Find N5上手玩，AI功能有沒有用？

OPPO Find N5影相效果如何？

▲ OPPO Find N5 效果。

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與MacOS 電腦加強聯繫

在安裝 Mac 版的 O+ Connect 應用後，可在Find N5與Mac 之間分享照片、視頻與文件。O+ Connect 亦支持遠程訪問，但Mac電腦不能合上及關機。

Touch to Share 功能首次在 Find X8 系列上推出，也支持通過 ColorOS 智能手機與 iOS 和 iPadOS 設備一鍵分享與接收文件。





OPPO Find N5規格

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