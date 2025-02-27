財政預算案2025｜研中小幼資助減2%　教育局：4月成立專責小組盼本年度有結果

▲ 蔡若蓮強調，不會削減薪酬支出有關的資助。（朱永倫攝）

中小學及幼稚園開支方面，學校獲發放的一般資助將於下學年被削減2%。教育局昨表示，會成立專責小組檢視現有學校津貼，包括研究讓津貼「互相打通」，並期望今年度內有結果，並強調不會削減教師薪酬的資助。

檢視津貼有否整合空間

資助學校和幼稚園的一般資助額需要在2025/26學年削減2%，教育局常任秘書長李美嫦表示，教育局會在4月成立專責小組並展開工作，檢視現時向學校發放的津貼種類、目的、金額，從而檢視各項津貼是否有整合空間，例如可跨學科使用資源，同時精簡流程，增加彈性。她表示，小組將由教育局首長級人員組成，強調期間會聽取學界意見，期望本年度內完成工作。

教育局長蔡若蓮表示，現時對於整合哪些資助並無設限，但強調不會削減薪酬支出的資助。至於會否影響學校儲備，蔡若蓮表示，目前不同津貼餘額要按照原有用途使用，「儲備落在不同的『袋』，目前是一個袋還一個袋……專責小組正是希望有些撥款能打通，即使某個袋已經沒有錢，而其他袋有錢，可以靈活運用，渡過這個較緊絀的時期。」

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