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啟德體育園｜首日換開幕禮實體飛　網站即有人$750轉售

港聞

發布時間： 1 小時前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德體育園3月1日開幕，成功購票人士今日（27日）起可換領實體票。雖然換領券是實名制登記，不過門票上沒有購票人士的身份資料，網上仍然出現不少「黃牛票」，售價高達750元一張。

開幕禮的8,500張公開門票換領券早前全數售罄，門票昨日開始在啟德體藝館換領，有北京旅客更特意來港看表演，他認為活動很有意思，希望可見證歷史時刻。

有市民表示，換領實體門票過程順暢，沿途指示清晰，只需約15分鐘便成功換領，又期待感受主場館正式舉辦活動時的氣氛。

高於原價轉售違法

在昨日開始換領門票後數小時，網上的二手交易平台有不少人「求票」，同時不乏「黃牛票」。每張門票原價10元，記者所見有人以750元出售，亦有人標價1,200元兩張。體育專員蔡健斌早前表示，市民換領後可將實體門票轉贈家人或朋友，但高於原價轉售則屬違法。

市民即使未能入場都可觀看轉播，4個免費電視台將於當晚9時半聯播。節目內容將演繹啟德歷史和蛻變，逾20名香港及內地文體界別表演者及團體參演，包括歌手容祖兒、李幸倪、張天賦、香港舞蹈團、香港中樂團等。

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啟德體育園 歌手 電視台 李幸倪 張天賦 啟德

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