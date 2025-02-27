財政預算案2025｜八大回水40億　蔡若蓮：中長期發展可調動其他資源

▲ 蔡若蓮（左）表示，八大退還40億元後，儲備仍可應付4個月的開支。（朱永倫攝）

8間資助大學要向政府「回水」、退還40億元儲備，未來3年撥款額亦要每年減2%，教育局局長蔡若蓮稱，大學退還款項後相關儲備基金仍有4個月結餘，形容是相當穩健，亦不影響本港建設國際教育樞紐和新醫學院。

蔡若蓮：退還款項後儲備仍相當穩健

蔡若蓮表示，8大合共須退還的40億元儲備，屬大學「一般及發展儲備基金」111億元內的約三分之一，強調今次是一次性向政府退還款項，教育局會與大學商討安排，確保不會影響大學的財政布局。她強調，退還款項後大學仍有4個月的經常撥款儲備，形容是「仍然相當穩健」。她又引述八大均理解政府決定，亦願意共度時艱。

「不是用錢支撑高等教育樞紐的建設」

目前有3間大學已表態有意成立本港第3間醫學院，政府亦正推動發展國際專上教育樞紐，被問到上述措施會否有影響，蔡若蓮表示，8大下個3年期撥款仍有681億元，對大學仍有穩健支持，認為對大學長遠規劃有幫助。她又稱，對於重大項目建設或新發展，大學除了運用一般及發展儲備基金，亦可使用配對補助金計劃儲備、捐款或非教資會項目收入帶來的儲備，「可以在中長期、對大學有重大發展項目時，可以調動這些資源。」

她又稱，建設國際教育樞紐「不只是錢，大學發展定位、特色、優質課程、教研科研實力、知識轉移的能力，都是一種綜合實力的提升。」她說會密切留意大學發展，教資會亦會組織活動推動大學國際化，「整個是一個組合拳，而不是用錢支撑高等教育樞紐的建設。」

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