醫療券｜醫療券擴專職醫療兩年無人問津　臨床心理學家全港申領量僅4千元

▲ 衛生署2月公布2021年至2024年長者醫療券計劃主要統計數字。(資料圖片)

醫療券適用範圍前年起涵蓋心理學家、營養師等4項專職醫療。不過衞生署今年2月公布最新數字顯示，這些服務申領量低，臨床心理學家總申領量僅得4千元。業界指服務金額相對貴，不少長者不願使用，認為醫療券有需要分拆開不同使用範疇。

政府自2023年4月起，將長者醫療券計劃的適用範圍擴展至涵蓋四類參與「認可醫療專業註冊計劃」的醫療專業人員，包括聽力學家、臨床心理學家、營養師和言語治療師，令醫療券服務提供者增至14種。

不過最新的統計數字則顯示，專職醫療從業員參與醫療券計劃數字並不多。4項專職醫療當中，共143名專職醫療人員參與，較首年參與人數只多了22人。當中臨床心理學家只有15人參與，其次是聽力學家有40人。

同樣情況反映於醫療券申領量當中，2024年西醫及中醫的申領量達到13.6億及12.2億，不過新增的4項專職醫療，最多申領量聽力學家有約5百萬元，最少的臨床心理學家兩年來全港申領量僅只有4千元，與西醫相比差別懸殊。

香港心理學會前會長張傳義，是15名有申請使用醫療券的臨床心理學家之一。張傳義向本報坦言，自己雖然有不少長者個案，但近乎無人使用醫療券。不少同業亦「睇唔到會有長者嚟」，而未有使用計劃。他指，臨床心理學家需一定收費，不少長者認為醫療券需「用來慢慢搣」，而情緒問題則可以「慢慢摳」。

香港認可營養師學院專業委員會主席林思為指，起初獲知可使用醫療券「好開心」，但因缺乏宣傳及申請過程繁複令參與營養師數目少。她指，私人營養師服務需千元以上，如使用作營養師服務，料一年只能使用數次，「與HA（醫管局）服務差唔多」。另一名營養師李德勝表示，較常聽聞長者使用社區照顧券，認為與醫療券定位有重疊。

每年2000元醫療券金額如何使用考起老友記。林思為認為，可分拆指定金額使用專職醫療服務。醫衞界議員林哲玄表示，曾多次提出近年新增的醫療券金額，應另闢洗牙券等服務，但未獲接納。他相信要待下次增加醫療券金額，才能推出新措施。林哲玄亦提醒，醫療券的原意是獎勵性質，希望社會不應視之為資助用途。

業界認為，專職醫療使用醫療券尚有潛力，張傳義指，有機構願意提供半資助臨床心理服務，而近年老退化問題篩查技術進步，可用作預防治療。林思為表示，康健中心服務較吸引長者，惟非每一間均有營養師當值，需待人手增加。

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