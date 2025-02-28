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人事調動｜Mastercard升任陳一芳為港澳董事總經理　專注提升市佔率+促進港澳經濟發展

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Mastercard最新宣布，陳一芳將於2025年3月1日起升任為香港及澳門董事總經理，繼續負責香港及澳門地區的業務發展和日常運作，並專注提高Mastercard的市場份額和拓展數碼經濟下的新機遇。

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Mastercard全球執行副總裁兼大中華區總裁常青表示：「Mastercard很榮幸擁有如陳女士般有才華和遠見的領袖來領導兩個關鍵市場，此舉勢將加強大中華區內的協同效應。我們期待她的領導邁入新階段，並推動Mastercard業務以及促進香港及澳門的經濟發展。」

過去十年間，陳一芳引領Mastercard於兩地的營運，專注支援本地企業發展及促進經濟復甦。此外，陳一芳善於充分利用與本地企業所建立的策略夥伴關係，攜手開創能為市場注入新活力的機遇。陳一芳亦深明客戶所需，與團隊及發卡機構攜手推出多款針對特定客戶群的卡類產品，包括為超高淨值人士而設的World Elite卡，以及為熱愛外遊的香港人所度身訂做的多幣種扣賬卡。

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