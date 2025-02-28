  • 21°C
香港時間：2025228日 (五) 10:43

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

真赫曼逝世︱Gene Hackman真赫曼與太太陳屍家中　寓所門半開女屍腐爛死因有可疑

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金像影帝真赫曼與太太荒川貝茜被發現陳屍家中。

【真赫曼 / 影帝 / 奧斯卡】奧斯卡金像獎影帝真赫曼（Gene Hackman）在昨日驚傳世訊，終年95歲。

聖達菲縣警長辦公室（Santa Fe County Sheriff’s Office）表示，於美國時間2月26日約下午1時45分接報後趕往現場，兩人當時已無生命跡象。

真赫曼逝世︱奧斯卡影帝真赫曼離世終年95歲　被發現與太太及愛犬齊陳屍家中

奧斯卡金像獎影帝真赫曼逝世，終年95歲。（法新社）

真赫曼逝世︱死因不明有可疑

搜查令文件指，兩名維修工人因兩周未有真赫曼及太太荒川貝茜（Betsy Arakawa）的消息，於是其中一名工人當天往屋內查看，發現住所前門半開，入屋後驚見真赫曼夫婦屍體於是報警。

而身穿T-恤、運動褲及拖鞋的真赫曼倒斃在廚房附近的雜物房，附近有一支拐杖。至於荒川貝茜及所養德國牧羊犬倒斃在浴室，浴室的櫃檯有一個打開的藥瓶，藥片散落著。

書面證詞稱，真赫曼夫婦似是突然倒地，身上均沒鈍器傷害痕，其中女死者屍體出現腐爛跡象，明顯死於多日前。

同時，寓所內並發現另外兩隻他們所養狗仍活著，一頭在荒川貝茜陳屍的浴室內，另一頭在屋外。

警方在2月27日表示，真赫曼夫婦死因不明，事件有可疑，要徹底的搜查和調查，包括進一步驗屍與毒理學檢測，以確定是否涉及一氧化碳中毒或藥物過量；檢查房屋內的供暖與燃氣系統，確認是否存在安全隱患；看監控錄影，調查外來者涉案可能性。當局指，法醫通常需時4至6周完成死因報告。

而當地天然氣公司（New Mexico Gas Co.）對房屋內外的燃氣管線進行測試，暫未發現任何洩漏跡象。雖然寓所前門半開，但亦沒有強行闖入跡象。

點擊圖片放大
+8
+7

真赫曼逝世︱演藝成就非凡

真赫曼的家人亦在2月27日發表簡短聲明稱，真赫曼的演藝生涯輝煌，獲全球數以百萬人愛戴，但對家人來說，他永遠只是爸爸和爺爺。家人會非常想念他，他的離世讓家人悲痛萬分。

真赫曼1930年生於加州，1956年開始從演， 曾5度獲得奧斯卡提名，在1972年憑警匪片《密探霹靂火》（The French Connection）奪奧斯卡影帝，在1993年演奇連伊士活執導的《豪情蓋天》（Unforgiven）贏得奧斯卡最佳男配角獎。在2003年，獲得金球獎頒發終身成就獎。 

演技出眾的真赫曼除《密探霹靂火》、《豪情蓋天》外，還曾演出多套經典電影，包括《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure）、《雌雄大盜》（Bonnie and Clyde）、《超人》（Superman）、《赤色風暴》（Crimson Tide）等，在2004年《當總統遇上馬桶》（Welcome To Mooseport）後息影轉當小說家。

他一生有兩段婚姻，與首任太太妻育有3名孩子，不過兩人在1986年離婚，他在1991年再婚，迎娶比他年輕12歲的日裔古典鋼琴家荒川貝茜。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

真赫曼逝世︱奧斯卡影帝真赫曼離世終年95歲　被發現與太太及愛犬齊陳屍家中
17:40 2025/02/27
真赫曼逝世︱奧斯卡影帝真赫曼離世終年95歲　被發現與太太及愛犬齊陳屍家中
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
15:30 2025/02/14
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
18:52 2025/02/24
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲

你可能感興趣

真赫曼逝世︱奧斯卡影帝真赫曼離世終年95歲　被發現與太太及愛犬齊陳屍家中
17:40 2025/02/27
真赫曼逝世︱奧斯卡影帝真赫曼離世終年95歲　被發現與太太及愛犬齊陳屍家中
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
15:30 2025/02/14
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
18:52 2025/02/24
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
娛樂人物職業 演員 荷里活 電影 奧斯卡 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書
教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
英年早逝｜《花邊教主》女星被發現陳屍家中年僅39歲　近年面容憔悴曾做肝移植手術
英年早逝｜《花邊教主》女星被發現陳屍家中年僅39歲　近年面容憔悴曾做肝移植手術
財政預算案2025｜公務員削10000人如何做？ 政府：不會強迫遣散、靠三方法
財政預算案2025｜公務員削10000人如何做？ 政府：不會強迫遣散、靠三方法
七星連珠2025︱2月28日七星連珠最佳觀賞時間地置　七師傅預言呢個方位會有危險
七星連珠2025︱2月28日七星連珠最佳觀賞時間地置　七師傅預言呢個方位會有危險