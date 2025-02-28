真赫曼逝世︱Gene Hackman真赫曼與太太陳屍家中　寓所門半開女屍腐爛死因有可疑

▲ 金像影帝真赫曼與太太荒川貝茜被發現陳屍家中。

【真赫曼 / 影帝 / 奧斯卡】奧斯卡金像獎影帝真赫曼（Gene Hackman）在昨日驚傳世訊，終年95歲。

聖達菲縣警長辦公室（Santa Fe County Sheriff’s Office）表示，於美國時間2月26日約下午1時45分接報後趕往現場，兩人當時已無生命跡象。

真赫曼逝世︱奧斯卡影帝真赫曼離世終年95歲 被發現與太太及愛犬齊陳屍家中

▲ 奧斯卡金像獎影帝真赫曼逝世，終年95歲。（法新社）

真赫曼逝世︱死因不明有可疑

搜查令文件指，兩名維修工人因兩周未有真赫曼及太太荒川貝茜（Betsy Arakawa）的消息，於是其中一名工人當天往屋內查看，發現住所前門半開，入屋後驚見真赫曼夫婦屍體於是報警。

而身穿T-恤、運動褲及拖鞋的真赫曼倒斃在廚房附近的雜物房，附近有一支拐杖。至於荒川貝茜及所養德國牧羊犬倒斃在浴室，浴室的櫃檯有一個打開的藥瓶，藥片散落著。

書面證詞稱，真赫曼夫婦似是突然倒地，身上均沒鈍器傷害痕，其中女死者屍體出現腐爛跡象，明顯死於多日前。

同時，寓所內並發現另外兩隻他們所養狗仍活著，一頭在荒川貝茜陳屍的浴室內，另一頭在屋外。

警方在2月27日表示，真赫曼夫婦死因不明，事件有可疑，要徹底的搜查和調查，包括進一步驗屍與毒理學檢測，以確定是否涉及一氧化碳中毒或藥物過量；檢查房屋內的供暖與燃氣系統，確認是否存在安全隱患；看監控錄影，調查外來者涉案可能性。當局指，法醫通常需時4至6周完成死因報告。

而當地天然氣公司（New Mexico Gas Co.）對房屋內外的燃氣管線進行測試，暫未發現任何洩漏跡象。雖然寓所前門半開，但亦沒有強行闖入跡象。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

真赫曼逝世︱演藝成就非凡

真赫曼的家人亦在2月27日發表簡短聲明稱，真赫曼的演藝生涯輝煌，獲全球數以百萬人愛戴，但對家人來說，他永遠只是爸爸和爺爺。家人會非常想念他，他的離世讓家人悲痛萬分。

真赫曼1930年生於加州，1956年開始從演， 曾5度獲得奧斯卡提名，在1972年憑警匪片《密探霹靂火》（The French Connection）奪奧斯卡影帝，在1993年演奇連伊士活執導的《豪情蓋天》（Unforgiven）贏得奧斯卡最佳男配角獎。在2003年，獲得金球獎頒發終身成就獎。

演技出眾的真赫曼除《密探霹靂火》、《豪情蓋天》外，還曾演出多套經典電影，包括《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure）、《雌雄大盜》（Bonnie and Clyde）、《超人》（Superman）、《赤色風暴》（Crimson Tide）等，在2004年《當總統遇上馬桶》（Welcome To Mooseport）後息影轉當小說家。

他一生有兩段婚姻，與首任太太妻育有3名孩子，不過兩人在1986年離婚，他在1991年再婚，迎娶比他年輕12歲的日裔古典鋼琴家荒川貝茜。

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】