猴疱疹病毒︱香港首例猴疱疹病毒37歲男休克亡　衞生防護中心：感染初時似流感

▲ 香港首例猴疱疹病毒37歲男休克亡 衞生防護中心：感染初時似流感

【猴疱疹病毒／B病毒／流感／野生猴子／郊野公園】郊外行山時要小心！衞生防護中心近日公佈個案，指一名37歲男子在2024年2月下旬遭金山郊野公園猴子襲擊後，確診B病毒感染（猴疱疹病毒），為香港首宗。而該男子在受傷4個月後，於同年6月休克離世。

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據衞生署衞生防護中心披露，休克死亡的37歲男子過往健康良好，惟去年2月下旬到訪金山郊野公園期間接觸野生猴子，遭襲擊受傷。之後陸續出現發燒、鼻塞症狀和右上眼瞼腫脹，至同年3月21日因發燒、體力下降而被送往仁濟醫院急症室，意識水平呈下降跡象。

由於患者病情進一步惡化，他被轉入深切治療部，需要接受氣管切開術、以及使用呼吸機，並一直處於昏迷狀態。其腦脊髓液樣本於3月22日被檢測出B病毒（Cercopithecine herpesvirus, CHV-1）呈陽性，是香港首宗病例。

衛生防護中心在最新一期《傳染病直擊》中指出，患者留醫深切治療部後，直到6月17日休克，一日後離世。

初時病徵似流感

據衞生防護中心資料顯示，B病毒 （猴疱疹病毒）是一種通常於獼猴找到的疱疹病毒，而獼猴是香港常見的一種野生猴子。B病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等，大部分受感染的獼猴一般沒有病徵或只有輕微病情。

人類感染B病毒屬罕見。全球自1932年至今只錄得約50宗有相關人類感染的報告。此類個案曾於其他地方如美國、加拿大、內地及日本發生，主要由猴子咬傷或抓傷而引起；人傳人情況非常罕見。

受感染的人，病徵一般會於受傷後一個月內出現。最初會出現流感樣病徵，例如發熱及發冷、肌肉痠痛、疲勞和頭痛，然後咬傷或抓傷部位可能會出現水泡性的皮膚損傷。隨著病情的演變，病毒或會入侵中央神經系統，引致傷口附近出現疼痛/麻木/發癢、肌肉協調問題、神經系統受損，甚至死亡。

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病毒致死率高達八成

另外，台灣衛生福利部疾病管制署曾公佈，人若被罹患猴疱疹的猿猴抓咬傷，傷口、眼睛等黏膜部位沾染到猴子的唾液而感染病毒，通常有3天至3週的潛伏期，早期（約1-2天）臨床症狀，在傷口部位會出現水泡或潰瘍；及後會出現如發燒、頭痛、疲勞、意識不清、淋巴性腦脊髓液內細胞增多及不同型態的神經症狀等病症。

本港感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，猴疱疹病毒是在某些猴子身上常見的感染病毒，猴子感染後一般沒有病徵或很輕微，不過若人類感染就多較為嚴重，病徵亦會分階段出現，早期或只是傷口紅腫痛，其後或會出現手腳麻痺和痛楚等。一旦病毒進入中樞神經且無任何治療，死亡率將高達8成。

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治理及預防方法

人類感染B病毒個案需要專業的醫療治理。林緯遜指，若被猴子咬或抓傷，應即時處理傷口，包括消毒及清洗並妥善覆蓋，完成這些步驟後便要求醫，向醫生詳細報告情況，由醫生判斷是否需要打破傷風針、服用抗生素及抗病毒治療等，強調受感染後快速治療，治愈機會極高。同時他亦呼籲市民勿「揾命博」，切勿接觸野生動物。萬一接觸，應多洗手且手勿觸摸口鼻和眼睛。

漁農自然護理署高級動物護理主任石仲堂提醒市民，切勿「好心做壞事」，向猴子餵飼蘋果及香蕉等高糖份食物，除了以免他們長期食用，導致影響健康、甚至出現肚瀉，另有機會令猴子慣於尋求人類餵食，而走到市區造成滋擾。另外，市民在遇到猴子時，切勿進食或手持裝有食物的膠袋，令猴子誤以為有人餵飼他，而過來搶走手上的食物。他又建議，應避免與猴子四目交投，以免被視為挑釁行為，而是應放慢腳步，與牠們保持距離。但若不小心接觸到猴子或其排泄物，他表示，應以清水或梘液洗淨；若不幸遭猴子咬傷或抓傷，則應盡快報警及求醫。

衛生防護中心强調，為減低感染B病毒風險，市民應注意以下事項：

避免接觸野生猴子，亦不應觸摸或餵飼牠們；

若被猴子咬傷或抓傷，應盡快以大量清水沖洗傷口並立即求醫。

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當人與受感染的動物、人或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接體液接觸，亦可令病毒人傳人。

本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

為減少受感染的風險，市民前往受猴痘病毒影響的地方，應避免與病人或動物接觸；在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩，並在進行這些程序後洗手；徹底煮熟所有動物產品方可進食。而如果有任何可疑病徵，應及時求醫。

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