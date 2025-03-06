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最好喝的水｜香港有「全世界最好喝的水」？　小紅書網民爭住買：要飛來香港嘗一嘗

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

近日香港超級市場出售一款礦泉水，憑在小紅書掀起熱潮，成為內地遊客赴港必買單品。

【最好喝的水/冰島礦泉水/Icelandic Glacial】近日香港超級市場一款礦泉水在小紅書平台掀起熱潮，意外成為內地遊客赴港必買單品，更有網民表示，「專門飛一轉香港嚐一嚐。」該款礦泉水是源自北歐的Icelandic Glacial冰島天然冰川水，究竟有甚麼魅力深受內地網民歡迎？

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近日，有網民於小紅書上分享一則帖文，指「香港有冰島水，而且這麼便宜。當年在飛機上喝掉最後一口的時候，確實難過了很久，我願稱之為全世界最好喝的水。」該帖文也引網民熱議，有網民表示：「專門飛一轉香港嚐一嚐」、「終於有人跟我一樣感受了，我以為就我一個人覺得很好喝」，也有網民提出疑慮「HP值8.4，鹼性水，真的很好喝嗎？我下次去香港也嚐嚐看。」

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甚至有網民另外發文表示，「甚至想人肉扛一箱回來」也有喝過的網民形容：「很滑，而且甜甜的，很不錯，就是貴」、「這個水喝是不費力的，順滑到自己能溜下喉嚨」。從內地網民熱烈的討論聲中可見，該款礦泉水的確擁有十分高的人氣。

翻查資料，這款「Icelandic Glacial」冰島天然礦泉水是來自冰島奧爾福斯泉（Ölfus Spring）的天然飲用水，源自形成於5000年前的朗格冰川（Langjökull）；PH值達8.4的天然弱鹼性水質，富含矽酸等微量元素；TDS（總溶解固體）僅62mg/L的極致純淨指標。官方網站自稱為「地球上最純正的飲用水」。目前Icelandic Glacial冰島天然礦泉水已進駐香港部分超市如City'super、百佳及機場免稅店，每支定價由$10至$18不等。

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