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Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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通常生活上遇到不愉快事情，大部分人都只是呻完就算，但日積月累的負能量有可能會成為日後心理疾病的導火線。本港註冊臨床心理學家楊名殷博士提醒大家要適當和適時抒發情緒，偶爾放放負亦不失為幫情緒「排毒」的好方法。此外，她亦教大家用3分鐘整頓思緒，用靜觀練習將自己拉回當下。

4大常見方法排解情緒

楊名殷博士形容，人的情緒猶如一個瓶子，壓力和負面情緒會慢慢累積。如果一直不排解，瓶子很快就會裝滿，及後就會演化成為不同的症狀，如抑鬱、焦慮、或是其他軀體化症狀，身體會經常無緣無故不適。因此，每個人要找到自己情緒的出口是攸關重要。各人排解情緒的方法不一，以下有4大常見方法排解情緒：

  • 靜態活動：冥想、深呼吸、打坐
  • 運動：可以減壓
  • 尋找社交支援：找朋友傾訴或從社交獲取能量和安慰
  • 發洩：暴飲暴食吃自己喜歡的食物，可以從飲食中獲得慰藉和快樂，但小心切勿過火會變成傷害身體。

安慰說話2大禁忌

當一個人不開心的時候，情緒就如跌入地洞一樣。作為朋友可以選擇陪伴，與其說教或站在道德高地批判他人，倒不如默默地拍拍膊頭表示支持和鼓勵。楊名殷博士指出，安慰情緒低落的人時，有2大禁忌要注意：

  • 1. 切勿說批判性意味的說話
  • 2. 切勿說教或比較

用靜觀練習穩定紊亂思緒

正向心理學經常鼓勵人感恩和欣賞當下的自己，而靜觀練習在近年經常被沿用。楊名殷博士建議，當感覺自己墮入負面情緒的漩渦或是鑽牛角尖，可以嘗試用3分鐘助自己拉回現實，重整自己思緒和梳理混沌的想法。

靜觀練習3步驟如下：

  • 1. 放鬆坐下，感受環境和環境
  • 2. 集中在呼吸中，慢慢吸氣、呼氣
  • 3. 覺察自己整體的感覺

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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