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學生津貼︱財爺削$2500學生津貼娛圈4孩之父失5位數　張致恒放負狂呻林盛斌伍偉樂咁樣講

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

財爺削$2500學生津貼，娛圈4孩之父共失5位數，究竟他們有什麼睇法？

【學生津貼/財政預算案/林盛斌/伍偉樂/張致恒】財政預算案26日宣讀，財政司司長陳茂波宣布削減多項教育資源，包括將於9月新學年起取消目前恆常的2500元學生津貼。娛樂圈多位4孩之父也有關注相關消息，他們將失去1萬元資助，每個月都呻窮的張致恒表現尤為激動，並放負狂呻，而已轉行做巴士車長的伍偉樂對政策則大感奇怪，吸金王林盛斌就表示要接多幾個Job補償損失！

現時幼稚園、小學和中學學生，毋須經資格審查便可獲發每年2500元學生津貼。財政預算案公布，2025/26學年將取消學生津貼。消息稱，取消津貼將有助節省近20億元開支。

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財政預算案2025︱張致恒失5位數資助放負狂呻

張致恒得知後，育有4子的他隨即連環發文炮轟政府：「兩萬蚊鼓勵你生小朋友，跟住cut曬你嗰2500蚊學生津貼」、「睇嚟公務員嘅薪金，仲緊要過啲小朋友嘅學生資助」，由於張致恒一家六口財困情況亦一直未見改善，太太雯雯還會定時於網上呻無錢應付日常開支，更經常要向網民借錢，欠下的債項亦總是無法還清，如今新政策令他一家損失1萬元，難怪他會如此激動。

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財政預算案2025︱林盛斌：努力啲接多幾個司儀工作

娛圈金牌司儀林盛斌百足咁多爪，既是藝人、司儀，同時也是老闆，他跟太太育有3女1子，雖然經濟完全沒有問題，但也有留意新政策，問到對此有何睇法？他以短訊回覆TOPick記者：「唯有努力啲接多幾個司儀工作囉。」

財政預算案2025︱伍偉樂新政策大感奇怪：為何一刀切？

而已轉行揸巴士養妻活兒的「亞視霆鋒」伍偉樂，共育有3子1女，一直努力工作賺錢，他接受TOPick記者電話訪問時坦言對新政策感奇怪：「我即刻同老婆講，佢話：『唔係呀嘛？』」他續指$2500雖然不算很大數目，但有一定好過無：「好多家庭，包括我們都好需要這些資助，很多家庭都用來上興趣班用，我的小朋友用來上棒球和鋼琴班，當然冇都會繼續上興趣班，讓他們從小上課外活動發掘多些東西。」

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不過他坦言始終有資助一定更好：「有就正，可以舒緩一下，突然沒有了，中小學資助突然沒有了，一直沒有就不覺有變化，享用幾年一刀切，沒有額外幫忙，我覺得好奇怪囉！」他又不明白政府為何要在中小學和幼稚園學生身上開刀呢？真的沒有其他方法嗎？他說：「開支真係咁大咩？如果大即是很多小朋友享用這福利，用來買學術上的東西都好，知道這消息沒有得返轉頭，希望之後有番啦！」

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