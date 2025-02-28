啟德體育園盛事｜國泰將打造迷你機場裝置 七欖+嘉士伯100米運動酒吧

▲ 萬眾期待的啟德體育園3月1日正式開幕。

全新地標啟德體育園3月1日正式開幕，將成為香港最大型綜合體育及娛樂新地標備受市民關注。

本周一，國泰舉行記者會，宣布成為啟德體育園的獨家旅遊合作夥伴，未來將緊密合作，帶來一系列即世界級的體育、文化及娛樂體驗。

▲ 日前舉行啟德體育園聯乘國泰合作啟動禮，多位高層出席。

國泰與啟德體育園的運動健康中心舉行的合作啟動禮， 由國泰顧客及商務總裁劉凱詩主持，並邀得啟德體育園行政總裁莊澤基及一眾嘉賓出席。

劉凱詩會上表示，期望透過與啟德體育園的多項策略性合作，創造獨特的沉浸式體育及文化盛事體驗，既展現啟德豐富悠久的歷史文化，亦期望可吸引全球旅客來港，能為旅遊業發展注入動力。

是次策略性合作，國泰與啟德體育園將聯手為連接港鐵宋皇臺地鐵站及啟德主場館的「西橋」引入國泰品牌元素，打造大灣區首個以航空為主題的戶外時光隧道，以連繫社區並喚起大眾對國泰在啟德起家歷程的集體回憶。

此外，國泰將把品牌體驗注入園區內的戶外迷你機場裝置「環遊世界」，該區域以縮小比例呈現舊啟德機場的主要部分，讓訪客在一片寫意的氛圍下穿越舊機場。國泰亦將贊助「容容廣場」及大型雕塑《壯志凌雲》等項目，進一步躍升及豐富訪客的體驗。

▲ 英國樂隊Kaiser Chiefs 將來港為「香港七欖」作表演嘉賓。

RubberBand為七欖揭幕

啟德體育園3月開幕後，陸續多個大型演唱會舉行，包括謝霆鋒、周杰倫及英國樂隊ColdPlay，而萬眾期待的「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」，賽事將於3月28至30日首次移師啟德體育園舉行，提供一連3日世界級欖球賽事、餐飲美饌及音樂盛宴。

「香港七欖」於3月28日（序幕，首場小組賽將於上午10時30分開始，而由香港旅遊發展局支持的開幕式，將於下午6時40分舉行。首日的娛樂盛宴由本地流行樂隊RubberBand演出。

周末現場表演的亮點，將是英國獨立搖滾樂隊Kaiser Chiefs樂隊的音樂會。另一個週六表演單位是英國著名DJ Pete Tong，表演當天晚上6時35分，Pete Tong的伊比薩混音，將把啟德成為世界上最大的夜場，觀眾們可享受一場熱血沸騰的體驗。

嘉士伯香港日前亦宣布成為啟德體育園官方合作夥伴，將為體育園帶來旗下多元化的品牌組合，以其高品質的啤酒，提升國際體育、音樂及大型盛事的體驗。

啟德主場館配備先進的啤酒桶、儲存系統，橫跨場內不同飲品銷售點共266個生啤頭，觀眾可在香港主場盡享新鮮啤酒。

位於東大廳二樓的「THE CHAMPION」，長達100米，是亞洲最長的運動酒吧之一。酒吧擁有場館內四分之一的生啤頭，以供應一系列新鮮啤酒和蘋果酒，包括嘉士伯、1664及Somersby等。此外，「THE CHAMPION」更提供零糖零酒精及低卡路里的「零度嘉士伯」，以滿足觀眾的不同需求和喜好。

