啟德體育園開幕｜啟德體育園明晚開幕　運輸署：確保接連交通配套落實到位

▲ 運輸署為配合啟德體育園啟用，會確保接連體育園的交通配套落實到位，滿足市民、訪客及工作人員需要。（運輸署FB圖片）

【啟德體育園 / 啟德體育園交通 / 運輸署】啟德體育園明日（3月1日）正式開幕，運輸署為配合啟德體育園啟用，會確保接連體育園的交通配套落實到位，滿足市民、訪客及工作人員需要。

運輸署表示，市民除可使用鐵路網絡外，亦可乘搭途經承啟道及太子道東的多條恆常巴士路線，連接港九新界各區。在大型活動前，署方會預先與相關政策局和部門、體育園公司及公共運輸服務營辦商等商議，妥善部署公共交通配套。

運輸署指，體育園舉辦活動的日子，港鐵公司會於啟德站與宋皇臺站實施客流管理，如調整出入閘機安排、個別出入口實施單向進出等措施，以配合警方的人群管制措施。

港鐵亦會按實際需要加強列車服務，屯馬線班次最高加密至平日早上繁忙時間相若水平，或安排「空載列車」候命，盡快接載觀眾離開。

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啟德體育園開幕｜交通措施大致妥善到位

而巴士公司亦會加開特別路線和班次疏導人流；宋皇臺道上落客區會設置臨時的士上落客處，署方會預先與的士業界溝通，呼籲的士到場接載乘客，確保有足夠的士供應。

運輸署又指，過去10多次測試或演練，交通措施大致妥善到位，優勢互補，散場時段啟德站和宋皇臺站的乘客大致能登上第一班到站的列車，特別巴士服務亦大致運作暢順。強調會與各公共運輸服務營辦商持續優化安排，務求做到便捷入場，有序離場。

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