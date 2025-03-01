健身男｜男子遊樂場玩戰繩阻小朋友玩耍　超厚臉皮：影我咪影我囉

▲ 男子遊樂場裝備戰繩健身被阻，反威脅港爸「掉你個仔落水」 ，網民：咁大個人同細路爭位？

【健身 / 遊樂園 / 私人屋苑】不少港人近年來愈來愈重視健康，工作之餘常做運動鍛煉身體；但做gym要到合適的場所進行。

近日，有港媽在Threads發帖，控訴有港男在私樓遊樂場設施綁上戰繩鍛煉，她丈夫帶兒子去遊玩時遭到男子怒罵，不僅指責她兒子踩到自己的運動器材，更威脅稱「掉我個仔落水」；樓主及時向管理處反應，惟得到的回复更是令人無奈……

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健身男｜健身男遊樂園操戰繩反鬧港爸

樓主表示，日前丈夫帶兒子到所居住的私人屋苑樓下遊樂場遊玩，遇到有男子在遊樂設施上裝備2條「戰繩」操練，並先發制人指責「佢話我個仔踩到佢條長膠」，更因此威脅道「要掉我個仔落水」。

據圖片及影片可見，男子將戰2條繩裝備在遊樂設施底部，目測長度有3至4米，相信小朋友遊玩過程中為留意便會被絆倒或誤傷，見到樓主丈夫錄影，他表示：「影我咪影我囉，嗱，記住佢呀，踩我條繩呀」。

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健身男｜投訴至管理處未果

樓主表示，遊樂場固然不分年齡使用，但外置運動設備可能會影響他人的遊玩安全性，「仲要分分鐘撠到小朋友，仲要話返我個仔」，直斥港男「真係好厚面皮先可以做到咁」；樓主直言「遊樂場並不是運動場！！！」

樓主當即致電管理處投訴，豈料對方竟回覆稱「公共地方好難去控制」，如此態度令樓主十分不滿，質問道「咁如果我喺公園燒嘢食，咁都冇問題㗎？」，管理處表示「如果有人投訴就唔得」，樓主質疑道「咁我依家咪投訴緊個男人囉」。

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健身男｜網民質問：冇錢去gym room？

此事引起熱議，不少人認為樓主無錯，要求亦合理，直指港男此舉是「同小朋友爭位」，「你無錯！因兒童遊樂場是有使用者年齡規定，睇條片明顯用緊相關設備，可投訴」「個呀叔咁大哥人都無錢去gym room」「咁大個人同細路爭遊樂場」「厚顏無恥」「我都會去遊樂場做下體能，但我會畀小朋友優先，我覺得始終遊樂場係小朋友嘅天地，畀佢開心安全最重要」。

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