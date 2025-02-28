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工作過勞｜30歲女網紅過勞患罕見病離世　臨終前全身潰爛流膿遺言曝光極心酸

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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【網紅／工作過勞／罕見病】擁有超過30萬粉絲的泰國知名網紅「Yui」因長期工作過勞，導致免疫力下降，出現嚴重藥物過敏併發症，入院後病情急劇惡化，於2月26日去世，終年30多歲。醫療專家指出，她罹患致死率極高的罕見疾病「史蒂芬強森症候群」（SJS）。消息傳出後，不少網民感到震驚與惋惜，紛紛留言悼念。

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綜合泰國媒體報道，Yui在2024年12月3日因頸部淋巴結腫大前往醫院就診，卻在治療過程中出現嚴重藥物過敏反應，導致全身出現皮疹，伴隨高燒和嚴重肝炎等症狀，隨後病情惡化為肺炎，需依賴人工心肺維持生命，並等待肺部移植機會。

網紅患罕見病離世｜臨終帖文曝光極心酸

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在住院期間，Yui透過社交媒體發文，表示自己全身傷口潰爛、呼吸困難，甚至無法起身坐下。她寫道：

我究竟做錯了什麼？為什麼我要承受這些折磨？我的傷口一整天都在流膿。我從未想過人生會如此痛苦。我只求活下來，陪伴孩子長大，照顧年邁的父母，不求金錢與財富。

Yui在2025年1月18日發布最後一則帖文，當時她表示：

Yui一定要回來實現承諾，大家都在等著你。

她並分享了一篇2024年12月28日的舊帖文，表達對家人的思念。她曾在生病期間提到，希望病癒後能夠改變生活方式。

我會準時睡覺，不再為任何事拚命工作，我會多花時間陪伴家人。

可惜，Yui最終仍不敵病魔離世，這個願望始終未能實現。

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Yui離世消息一經曝光後便引發熱議。大量粉絲、朋友及其他網紅紛紛發文哀悼，並提醒大家重視健康，避免過度勞累，「妳如此努力地工作，為了賺錢幾乎沒有休息，最後導致身體崩潰，免疫力下降，最終因藥物過敏而病倒，這值得嗎？」、「願Yui安息，她曾帶給我們歡樂，現在我們也應該學會照顧自己」。

罕見病｜史蒂芬強森症候群

當地健康專頁「Nurse Soft」就此事指出，「史蒂芬強森症候群」（Steven-Johnson Syndrome SJS）是一種極為罕見的疾病，屬於嚴重的皮膚與黏膜過敏反應，併發症風險極高，甚至可能致命，每百萬人口中僅有2至7例，許多醫護人員可能一生都未見過類似案例。一位資深護士表示，「在我當護士的生涯中，從未遇到過這種罕見病例，這是我們最不願意看到的情況」。

工作過勞｜自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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家庭醫生林永和曾受訪稱，過勞死成因複雜，一般而言是因忙碌誘發心臟病或中風等致命隱疾：「有研究顯示，若長期加班及睡眠不足，會增患慢性病風險，令死亡機會增加。」

本港心臟科專科醫生李麗芬曾表示，身體過分疲勞可引致不同器官出現毛病，但若過勞致心臟衰竭，即長時間工作令心臟難以負荷，除了感到疲憊，行快少少會感到「上氣不接下氣」、腳腫、休克、心口翳悶等，都可能是身體發出的信息。她建議應立即看醫生，由醫生決定是否入院或回家休息。

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