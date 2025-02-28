接吻病丨20歲男拍拖不久持續發燒揭患「接吻病」　醫生：90%成年人帶病毒

【接吻病／發燒／喉嚨痛】接吻要小心！內地有一名20歲男子因出現發燒、喉嚨痛等徵狀，於是到當地醫院求醫，竟發現有EB病毒（Epstein-Barr virus）感染，而元兇極可能是接吻所致。有醫生便指出，超過90%的成年人體內都帶有EB病毒，提醒大眾要注意接吻安全。

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綜合內地傳媒報道，20歲男子與女友交往不久，即出現發燒、喉嚨痛等徵狀，到醫院檢查後證實EB病毒（Epstein-Barr virus）呈陽性反應，因此確診為「急性EB病毒感染」，亦即是「接吻病」。醫生表示，EB病毒其實存在於90%以上的成年人體內，絕大多數成年人都曾經感染，只是由於自身有色疫力抑制，才會於感染接吻病後沒有任何異常徵狀。

醫生表示，一般人常將EB病毒感染與流感混淆，兩者雖然均會出現發燒、鼻塞流涕、咽痛等徵狀，但當中最大分別是流感發燒時間可能較短約3-5天便會有好轉，但接吻病患者持續發燒時間則不少於5-7天，更有機會高燒不退。

5個接吻注意事項

台灣重症專科醫生黃軒早前亦於Facebook提到接吻是傳播EB病毒（Epstein-Barr virus）的主要途徑，可能引發「傳染性單核球增多症」（俗稱接吻病），症狀包括發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大，並分享5個接吻注意事項。

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６大接吻安全的健康行為：

黃軒表示接吻雖然是人類情感交流的重要方式，但也可能成為病毒與細菌的「隱形橋樑」。從 EB 病毒（接吻病）、單純皰疹病毒（HSV-1）、幽門螺旋桿菌 到 變形鏈球菌（致齲菌），親密行為中的微生物傳播風險不容忽視。然而，透過接吻安全的健康行為，仍可以降低這些風險:

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