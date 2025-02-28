▲ 新手爸媽｜初生BB接駁人工心肺機命危，港爸盼Ian陳卓賢留言為粉絲太太打氣。

【新手爸媽/陳卓賢/初生/Ian】一位初為人父網民近日在社交平台上發長文，表示初生BB「自強」出生後因肺功能虛弱及腎腫，經搶救後，雖然情況暫時穩定，但仍需轉往兒童醫院接駁人工心肺機續命。港爸希望Ian陳卓賢為BB集氣︰「我係呢到妄想希望陳卓賢可以留言鼓勵一下我太太 ，萬分感激。」

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新手爸媽｜初生BB命懸一線

網民在Threads首次用「ricky_tse92」開賬號寫下長文，表示他與太太面對初生BB病危既無助又心痛，想借平台宣洩情緒。他提到，自強BB出生後因肺功能虛弱及腎腫，需在深切治療部留醫，更一度需要插喉維持生命。雖然經過瑪麗醫院醫生搶救後，BB情況暫時穩定，但仍需轉往兒童醫院接駁人工心肺機續命。在警車開路的緊急情況下，BB被迅速送往醫院進行手術。父母在簽下一份又一份同意書的同時，也聽取了醫生解釋BB可能面臨的風險與併發症，心情沉重至極。

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新手爸媽｜爸爸心痛發文：願代孩子承受一切

自強BB在瑪麗醫院急救後，努力睜開雙眼探索這個世界，甚至緊緊抓住媽媽的手，展現出頑強的生命力。醫生們也稱讚BB是「叻仔」，鼓勵他繼續加油。爸爸寫道：「醫生話未來幾日好關鍵，爸爸媽媽等你，永遠保護你。呼吸太無常，如果可以爸爸願意代你受晒佢，爸爸肥呀，頂到嫁，一百刀，一千刀，求下你唔好搞我個仔，有咩事等爸爸受晒佢。」讓人感受到父母對孩子無條件的愛與犧牲。

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新手爸媽｜媽媽情緒低落 靠偶像歌曲度過低潮

自強爸爸透露，太太因孩子的病情情緒十分低落，她向自強爸爸坦言過去的人生低潮是靠MIRROR成員陳卓賢（Ian）的歌聲渡過。因此，爸爸在文中特別請求陳卓賢能夠留言鼓勵太太，為她帶來一絲安慰。他寫道：

我太太同我講人生低潮靠陳卓賢先生嘅歌去渡過，我係呢到妄想希望陳卓賢可以留言鼓勵一下我太太，萬分感激。

新手爸媽｜群星網民齊集氣

自強BB的故事經過網民轉發後，迅速引起廣泛關注。不少藝人和網友紛紛留言為BB集氣，希望他能渡過難關。更有熱心網友幫忙聯繫MIRROR成員，希望透過他們讓陳卓賢得知此事。

自強爸爸在文中感謝大家的支持，並寫道：「真係好多謝你地，我同太太呢兩日以淚洗面，但係我係呢到，見到好多人性光輝一面，希望好人一生平安，祝生活安好。」

衷心希望BB能夠戰勝病魔，早日康復，健康成長。

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