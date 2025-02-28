  • 24°C
香港時間：2025228日 (五) 13:33

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買一送一　任食龍蝦/蟹腳/鮑魚/牛肋排

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

文華東方酒店自助餐買一送一，任食龍蝦、蟹腳、鮑魚、牛肋排等美食。

【自助餐買一送一/自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】又有超抵自助餐！香港文華東方酒店快船廊的自助餐一向受歡迎，KKday推出自助餐買一送一優惠，人均$493起任食波士頓龍蝦、鮑魚、美國牛肋排等美食，即睇優惠詳情！

最新影片：

TOPick一分鐘
流感高峰期｜傷風感冒藥不能治流感　醫生教外遊帶這1物自救

自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買一送一

香港文華東方酒店快船廊的春季自助晚餐菜式豐富，精選推介包括波士頓龍蝦、香港本地鮑魚、法國藍青口、雪蟹腳、歐洲麵包蟹等海鮮，還有慢烤特級美國牛肋排、香烤羊腿、酸甜醬炒大蝦等等。而甜品款式亦相當多，例如有文華意大利芝士餅、士多啤梨番石榴慕斯、1963 文華芝士蛋糕、朱古力松露蛋糕等，甜品控不要錯過！

點擊圖片放大
+8
+7

自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐優惠詳情

【KKday 快閃限量搶 - 買一送一】海鮮自助晚餐
優惠價：$1,086/2位，平均$543/位（原$1,954/2位）

（星期一至日劃一價錢，已包括加一服務費）

按此購買

預訂日期：即日起至2025年3月9日23:59
用餐日期：即日起至2025年3月30日
地址：香港中環干諾道中5號

更多自助餐優惠：

親子自助餐優惠｜香港W酒店自助餐買一送一　$299起歎龍蝦/雪蟹腳/和牛/燒蠔

親子自助餐優惠｜九龍香格里拉酒店自助餐買一送一　$455起任食生蠔+燒龍蝦+蟹腳

親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起　任食蟹腳/龍蝦/鮑魚/Mövenpick雪糕

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子自助餐優惠｜香港W酒店自助餐買一送一　$299起歎龍蝦/雪蟹腳/和牛/燒蠔
12:54 2025/02/27
親子自助餐優惠｜香港W酒店自助餐買一送一　$299起歎龍蝦/雪蟹腳/和牛/燒蠔
親子自助餐優惠｜九龍香格里拉酒店自助餐買一送一　$455起任食生蠔+燒龍蝦+蟹腳
19:17 2025/02/24
親子自助餐優惠｜九龍香格里拉酒店自助餐買一送一　$455起任食生蠔+燒龍蝦+蟹腳
親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起　任食蟹腳/龍蝦/鮑魚/Mövenpick雪糕
17:51 2025/02/12
親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起　任食蟹腳/龍蝦/鮑魚/Mövenpick雪糕
崇光COACH開倉｜銅鑼灣SOGO COACH開倉低至3折　服飾/手袋/銀包$380起
16:36 2025/02/27
崇光COACH開倉｜銅鑼灣SOGO COACH開倉低至3折　服飾/手袋/銀包$380起
平價家電︱豐澤荃灣特賣場開倉各種電子產品及家電$100起　即日起登記入場抽籤【附教學】
13:04 2025/02/26
平價家電︱豐澤荃灣特賣場開倉各種電子產品及家電$100起　即日起登記入場抽籤【附教學】
實惠減價｜實惠盤點清貨大減價　傢俬/電器/家品$299起抽濕機低至65折
16:29 2025/02/26
實惠減價｜實惠盤點清貨大減價　傢俬/電器/家品$299起抽濕機低至65折

你可能感興趣

親子自助餐優惠｜香港W酒店自助餐買一送一　$299起歎龍蝦/雪蟹腳/和牛/燒蠔
12:54 2025/02/27
親子自助餐優惠｜香港W酒店自助餐買一送一　$299起歎龍蝦/雪蟹腳/和牛/燒蠔
親子自助餐優惠｜九龍香格里拉酒店自助餐買一送一　$455起任食生蠔+燒龍蝦+蟹腳
19:17 2025/02/24
親子自助餐優惠｜九龍香格里拉酒店自助餐買一送一　$455起任食生蠔+燒龍蝦+蟹腳
親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起　任食蟹腳/龍蝦/鮑魚/Mövenpick雪糕
17:51 2025/02/12
親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起　任食蟹腳/龍蝦/鮑魚/Mövenpick雪糕
自助餐 著數優惠 酒店

最高瀏覽

財政預算案2025｜公務員削10000人如何做？ 政府：不會強迫遣散、靠三方法
財政預算案2025｜公務員削10000人如何做？ 政府：不會強迫遣散、靠三方法
千億新抱︱徐子淇激罕露面4孩媽媽回春　少女味極濃【附徐子淇Keep Fit5招】
千億新抱︱徐子淇激罕露面4孩媽媽回春　少女味極濃【附徐子淇Keep Fit5招】
英年早逝｜《花邊教主》女星被發現陳屍家中年僅39歲　近年面容憔悴曾做肝移植手術
英年早逝｜《花邊教主》女星被發現陳屍家中年僅39歲　近年面容憔悴曾做肝移植手術
英國王室︱凱特王妃獲賦予1項新權力　超越戴妃打破115年王室傳統
英國王室︱凱特王妃獲賦予1項新權力　超越戴妃打破115年王室傳統
急症室最長等候時間（02月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月28日 時間12:05）