自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買一送一 任食龍蝦/蟹腳/鮑魚/牛肋排
撰文： 精明媽咪
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【自助餐買一送一/自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】又有超抵自助餐！香港文華東方酒店快船廊的自助餐一向受歡迎，KKday推出自助餐買一送一優惠，人均$493起任食波士頓龍蝦、鮑魚、美國牛肋排等美食，即睇優惠詳情！
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自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買一送一
香港文華東方酒店快船廊的春季自助晚餐菜式豐富，精選推介包括波士頓龍蝦、香港本地鮑魚、法國藍青口、雪蟹腳、歐洲麵包蟹等海鮮，還有慢烤特級美國牛肋排、香烤羊腿、酸甜醬炒大蝦等等。而甜品款式亦相當多，例如有文華意大利芝士餅、士多啤梨番石榴慕斯、1963 文華芝士蛋糕、朱古力松露蛋糕等，甜品控不要錯過！
自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐優惠詳情
【KKday 快閃限量搶 - 買一送一】海鮮自助晚餐
優惠價：$1,086/2位，平均$543/位（原$1,954/2位）
（星期一至日劃一價錢，已包括加一服務費）
預訂日期：即日起至2025年3月9日23:59
用餐日期：即日起至2025年3月30日
地址：香港中環干諾道中5號
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