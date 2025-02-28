自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買一送一　任食龍蝦/蟹腳/鮑魚/牛肋排

▲ 文華東方酒店自助餐買一送一，任食龍蝦、蟹腳、鮑魚、牛肋排等美食。

【自助餐買一送一/自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】又有超抵自助餐！香港文華東方酒店快船廊的自助餐一向受歡迎，KKday推出自助餐買一送一優惠，人均$493起任食波士頓龍蝦、鮑魚、美國牛肋排等美食，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買一送一

香港文華東方酒店快船廊的春季自助晚餐菜式豐富，精選推介包括波士頓龍蝦、香港本地鮑魚、法國藍青口、雪蟹腳、歐洲麵包蟹等海鮮，還有慢烤特級美國牛肋排、香烤羊腿、酸甜醬炒大蝦等等。而甜品款式亦相當多，例如有文華意大利芝士餅、士多啤梨番石榴慕斯、1963 文華芝士蛋糕、朱古力松露蛋糕等，甜品控不要錯過！

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自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐優惠詳情

【KKday 快閃限量搶 - 買一送一】海鮮自助晚餐

優惠價：$1,086/2位，平均$543/位（原$1,954/2位）

（星期一至日劃一價錢，已包括加一服務費）

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預訂日期：即日起至2025年3月9日23:59

用餐日期：即日起至2025年3月30日

地址：香港中環干諾道中5號

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