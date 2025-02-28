產後修身︱40歲「資生堂千金」連生5胎曬比基尼照滿肚妊娠紋　傲人身材大走樣：回不去了

▲ 40歲「資生堂千金」連生5胎曬比基尼照滿肚妊娠紋 傲人身材大走樣：回不去了

【妊娠紋／產後修身／資生堂／李宓／高齡懷孕】母愛真偉大！現年40歲的「資生堂千金」、台灣女星李宓自2021年結婚後，至今已生下5胎。她日前在社交平台曬出自己穿比基尼的照片，可見肚皮上慢慢妊娠紋，讓網民直呼超級可怕；李宓本人也慨嘆，產後身材完全大走樣回不去。

最新影片：

女星李宓非常喜愛小孩，在2021年結婚後接連迎來5寶萌娃：她在2021年先是誕下雙胞胎兒子，接著在2023年生下女兒，去年10月又再生下雙胞胎女兒，不時和網民分享育兒生活。

不過，李宓也坦承生完5個孩子可謂吃足了苦頭，其中就包括肚皮出現消不掉的妊娠紋。近日，李宓一家六口到曼谷度假，她在Facebook專頁曬出身穿比基尼的照片。可怕的是，李宓肚皮上滿滿妊娠紋，加上有色素沉澱，神似老太婆的皮膚。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

李宓坦言，因生下兩對雙胞胎，肚皮被撐很大，自嘲身材確實大走樣，也回不去原本的體重：

很多女生朋友都跟我說想要生雙胞胎，但是其中一個很可怕的副作用就是肚子被撐得超大，產後完全大走樣回不去。

照片曝光後，有網民留言「真勇敢，不怕別人的眼光」。李宓自信回應：

沒什麼好怕的呀，都已經生五個了。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：高齡孕婦懷孕7大風險

婦產科專科醫生方秀儀指根據國際婦產科聯盟（FIGO）的定義，女性懷孕時年紀超過35歲，即為高齡產婦。高齡孕婦會有較高流產風險，風險約於30歲後遞增。35歲孕婦流產機率約為20%，40歲孕婦流產機率約為40%，45歲孕婦流產機率增至80%。因此，她建議高齡夫婦在備孕前最好作詳細的產前檢查。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：懷孕生活及飲食4大建議

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

相關文章：

驚心動魄｜人氣女團成員懷胎10月 陀「巨肚」照登台跳唱震驚網民：超危險！

TOPick診症室｜產後腹脹肚皮鬆弛小心腹直肌分離 醫生拆解成因症狀+教1招自測

減肥大作戰︱靚媽產後暴脹如老10歲 不挨餓3個月激減35磅重塑螞蟻腰

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5