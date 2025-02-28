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啟德體育園開幕懶人包｜開幕禮明午3時前換飛　場內泊車位不開放【內附詳情】

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 14 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 啟德體育園 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德體育園3日1日正式開幕。

【啟德體育園／啟德主場館／開幕禮】啟德體育園明日（3日1日）正式開幕，政府當晚6時30分會在啟德主場館舉行開幕典禮，逾3萬名觀眾入場觀看，本港4間免費電視台將延遲轉播。

體育專員蔡健斌表示，巿民須持有實體門票方可入場。成功購買門票的巿民必須在活動前到啟德體藝館換領實體門票，呼籲巿民盡快在今日（28日）或明日（3月1日）換領。他指，換領實體門票將於明天3時截龍，呼籲巿民可提早到來熟習環境，並可到零售館吃午餐或閒逛。

體育專員蔡健斌（彭大偉攝）

啟德體育園開幕懶人包｜用「離場易」了解安排

蔡健斌強調，明天入場不能攜帶的物品，包括大型專業攝影器材、水樽，以及超過35厘米的長雨傘，現場有收費的儲物櫃可供市民使用。他又稱，場內的泊車位將於明天停用，呼籲市民盡量使用公共交通工具前往，往後大型活動亦不會開放停車場。

他又指，成功購票市民可將門票送贈予親友，是次實體門票非實名制，惟若發現有人以高於原價出售門票，警方可作檢控。

警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩表示，根據過往經驗，啟德附近商場的泊車位在活動開始前2小時已滿，建議市民使用公共交通工具前往。

在離場安排方面，大部分巿民在40分鐘內離開，如搭乘地鐵，大部分巿民亦可坐第一班車。如自駕私家車，因道路優先讓公共交通工具使用，私家車未必能第一時間離開現場。

同時，巿民亦可以使用「離場易」，了解離場時的離場安排。智方便、出行易及啟德體育園手機應用程式亦會加入「離場易」程式，方便巿民使用。

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