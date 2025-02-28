餐廳情報｜高性價比壽喜燒主打十勝和牛 尖沙咀新店推限定極罕牛板腱

▲ 「壽喜．關西」挑選品質卓越且肉質細膩肉質的北海道十勝黑毛和牛入饌。(餐廳提供)

壽喜燒常以日本和牛入饌，價格因而相對較高。以北海道十勝和牛為特色的「壽喜．關西」去年於銅鑼灣開設首店後，打破壽喜燒貴價的既定印象。近日更於尖沙咀開設第二分店，讓牛魔王享用高性價比關西壽喜燒。

壽喜．關西主打北海道十勝黑毛和牛，以肉質細膩見稱。位於北海道東南部的十勝地區，以廣大的十勝平野聞名，地勢寬廣而平坦，當地的牛隻以放養方式培育，得益於當地溫和氣候及清澈水源，所生長的十勝乾草飽含大自然的養分，以此混合麥蒿作為飼料，令牛隻肉質既濃郁又香甜。

▲ 不同部位均有120g 和180g兩種份量可供選擇，並設套餐附上前菜、蘭王蛋、白飯或烏冬主食、野菜盛合及甜品，相當滿足。(傅承嘉攝)

十勝黑毛和牛的生長速度比其他牛種緩慢，需要更長的時間增加脂肪含量，一般需要飼養約 30 個月，達到適當的品質和口感，才會被運送出售，造就和牛細緻的脂肪分布和入口即化的口感，讓人回味無窮。

限定部位牛板腱

餐廳主要提供3款各有特色的和牛部位供食客選擇，當中肉眼油花最為豐富、口感軟腍，一大塊入口後伴隨牛脂香迅速下咽，口感暢快滿足。肩胛位置在各方面都較為適中，油花分布均勻，肉質軟嫩之餘仍保留一定的口感，讓食客有足夠時間感受口中肉香。

怕油又怕肥的食客選擇油花較少的赤身就最適合不過，入口肉味亦是多個部位中最為濃郁，且最能感受到北海道十勝黑毛和牛的原始肉味。所有套餐均有120g 和180g兩種分量可供選擇，並附有前菜、蘭王蛋、白飯或烏冬主食、野菜盛合及甜品，滿足不同食客的喜好及需要。

▲ 尖沙咀新店獨家推出牛板腱部位，正中央有一條肉筋，牛味濃郁之餘，口感亦相當爽口順滑。(傅承嘉攝)

除以上3種部位外，尖沙咀新店更獨家推出牛板腱壽喜燒套餐，讓食客以親民價$218起品嘗北海道十勝黑毛和牛極稀有的牛板腱部位。牛板腱位於肩部，屬於肩胛骨𥚃側部位，每頭牛只能取得接近兩公斤的精華部位，切口是略長的橢圓形，正中央有一條肉筋，表面密布油花，肉質鮮嫩、肌理細緻，味道相當爽口，特別適合用於壽喜燒。將和牛煎至香氣四溢，搭配自家製壽喜燒醬汁，再沾上香濃的蘭王蛋汁，配上米飯往口裏送，簡直是一絕的配搭！

尖沙咀新店以日式裝潢和大型牛肉裝飾布置，甫進餐廳，門口中央設有一座獨一無二的牛肉裝飾，內部設計則融合了傳統與現代的元素，柔和的燈光及日式裝潢，營造出溫馨舒適的用餐環境。新增設的 LED牆為店舖增添獨特的視覺焦點，吸引顧客的目光，提升了整體用餐環境的魅力。每一個細節都經過精心設計，從傳統的屏風到裝飾均展現出日本文化的魅力。

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除了開放式的日本吧枱和卡位選擇，還特別增設了小型包廂，為食客的小型聚會提高私隱度，不僅適合家庭聚餐，更讓朋友們能夠享受私人而愉悅的用餐體驗。

尖沙咀新店更增設外賣服務，讓食客在家也能享受北海道十勝產A4+和牛，現正提供85折優惠，堂食後加購更享7折優惠。此外，凡讚好或追蹤「壽喜．關西」官方帳號，拍攝食物照上傳至 Facebook 或 Instagram，並標籤「壽喜．關西」，即可獲送一份40g赤身和牛切片或一杯 Sapporo 生啤或 一杯Orion黑生啤，每人只限換領一份，數量有限，送完即止。

INFO

壽喜．關西 Suki Kansai尖沙咀店

地址︰尖沙咀金馬倫道33號The Cameron 1樓101號舖

營業時間︰12pm-10pm

電話︰9073 2923





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