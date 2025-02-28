淘寶順豐集運｜順豐集運3月起重返淘寶　運費首公斤¥17.9+免住宅附加費【附集運教程】

▲ 順豐集運3月起重返淘寶，運費首公斤¥17.9，且不會收取住宅服務費。

【淘寶集運/順豐集運運費】港人於淘寶購物時，只能選擇菜鳥（CAINIAO）所提供的跨境段物流配送，不過順豐香港昨日（27日）宣布重新與淘寶合作，由3月起恢復集運服務，首公斤¥17.9（約港幣$19），而且不會收取住宅附加費。

淘寶順豐集運｜淘寶順豐再度合作 3月起提供集運服務

順豐速運（香港）昨日宣布，與網購平台淘寶再度成為合作伙伴，由3月起提供跨境集運服務，只要在淘寊香港站購物，即可直接選擇「順豐集運」作為跨境段物流配送商，快件到達集運倉後，便可以進行合單，最快翌日可以送到指定地點。

值得留意的是，順豐今次提供集運運費優惠，派送上門首公斤費用為¥17.9（約港幣$19），續重每0.5公斤另收¥3.9（約港幣$4.1），此外配送服務並不會收取住宅服務費，偏遠地區除外，如南丫島、長洲及坪洲區，每單限重150公斤。

▲ 順豐速運（香港）由3月起再度回歸淘寶，提供跨境集運服務。（相關機構提供）

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淘寶順豐集運｜淘寶（香港）順豐集運費用

價格 派送上門 首公斤重量 1公斤／¥17.9 續重 0.5公斤／¥3.9

注意：快件派送上門重量限制≦150公斤，長闊高總和需≦300cm，單邊長需≦150cm。

淘寶順豐集運｜簡單3步選用「順豐集運」

要在淘寶選用「順豐集運」，其實只需要簡單3個步驟。

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