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淘寶順豐集運｜順豐集運3月起重返淘寶　運費首公斤¥17.9+免住宅附加費【附集運教程】

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

順豐集運3月起重返淘寶，運費首公斤¥17.9，且不會收取住宅服務費。

【淘寶集運/順豐集運運費】港人於淘寶購物時，只能選擇菜鳥（CAINIAO）所提供的跨境段物流配送，不過順豐香港昨日（27日）宣布重新與淘寶合作，由3月起恢復集運服務，首公斤¥17.9（約港幣$19），而且不會收取住宅附加費。

淘寶順豐集運｜淘寶順豐再度合作 3月起提供集運服務

順豐速運（香港）昨日宣布，與網購平台淘寶再度成為合作伙伴，由3月起提供跨境集運服務，只要在淘寊香港站購物，即可直接選擇「順豐集運」作為跨境段物流配送商，快件到達集運倉後，便可以進行合單，最快翌日可以送到指定地點。

值得留意的是，順豐今次提供集運運費優惠，派送上門首公斤費用為¥17.9（約港幣$19），續重每0.5公斤另收¥3.9（約港幣$4.1），此外配送服務並不會收取住宅服務費，偏遠地區除外，如南丫島、長洲及坪洲區，每單限重150公斤。

順豐速運（香港）由3月起再度回歸淘寶，提供跨境集運服務。（相關機構提供）

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淘寶順豐集運｜淘寶（香港）順豐集運費用

價格派送上門
首公斤重量1公斤／¥17.9
續重0.5公斤／¥3.9

注意：快件派送上門重量限制≦150公斤，長闊高總和需≦300cm，單邊長需≦150cm。

淘寶順豐集運｜簡單3步選用「順豐集運」

要在淘寶選用「順豐集運」，其實只需要簡單3個步驟。

點擊大圖睇教學：

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北上吃喝玩樂成為了港人的日常！最近深圳南山商務局就宣布派發總值¥1000萬元消費券，當中有零售及餐飲業參加，很多都是港人熟悉的品牌，而港人更可通過WeChat微信小程序，領取高達¥150的消費券，只需簡單4步驟，就可以取得優惠劵！

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延伸閱讀：深圳優惠︱深圳南山區派¥150消費券港人可領　只需4步享餐飲購物優惠

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