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頭痛警號｜女子患新冠康復後持續頭痛　「5種頭痛警號」恐已腦病變：1種情形速求醫

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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有醫生列出5種頭痛，一旦出現可能代表腦部發生病變。

【頭痛／腦部病變／止痛藥】台灣一名5旬張姓婦人去年感染新冠肺炎，康復後經常頭痛，就醫後診斷為「疑似新發每日持續性頭痛」。有醫生就列出5種類型的頭痛，指出這些症狀可能代表腦部已發生病變。

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據《健康2.0》報道，張婦頭痛的位置在太陽穴和頭頂處，以陣痛的形式發作，但會持續一整天，即使服用止痛藥也沒效，求醫後被診斷為「疑似新發每日持續性頭痛」。

台灣神經內科醫生吳旻陽表示，「疑似新發每日持續性頭痛」是一種罕見的原發性頭痛，通常都是突然發生，患者甚至可以清楚記得開始頭痛的時間點，且一旦發作就會變成整天持續性頭痛；這種症狀有機會持續數年，服用止痛藥亦難以緩解。所幸張婦目前以藥物治療搭配定期覆診追蹤，成功將發作頻率降低到1至2天一次，每次只痛2至3分鐘，不再持續一整天。

吳旻陽指出，誘發「新發每日持續性頭痛」原因眾多，包括病毒感染、開顱手術、頸椎關節過度伸展等，例如張婦的頭痛就屬於病毒感染後，免疫系統異常所致。他續指，新發每日持續性頭痛的治療方式包括藥物、抗生素、類固醇等，會根據不同的成因對症下藥，若是頸椎活動或開顱手術所造成，則可以考慮使用神經阻斷術止痛；如果以上治療方式的效果均不理想，亦可以考慮接受肉毒桿菌注射，他強調，不論使用哪一種方式治療，目標都是減輕頭痛及預防惡化。

頭痛警號｜5種頭痛恐已腦病變 

頭痛發作時，不少人都傾向服用藥物止痛，只求盡快緩解痛楚，但吳旻陽就提醒，並非所有頭痛都能如此應對。他表示，如出現以下5種頭痛，建議患者服藥暫時止痛後，仍應盡快就醫，進一步追查頭痛原因，以免情況惡化。

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1. 突然發作的嚴重頭痛：幾秒內從完全不痛突然痛到最高點，有患者會形容「像炸彈在腦袋裡炸開」或「被雷劈中一樣」、「這輩子從來沒這麼痛過」，這種頭痛代表腦血管出現問題，例如腦出血、血管破裂等，可能會有生命危險。

2. 中年以後的頭痛：若在50歲前就有頭痛問題，且時間從原本只痛一下子的悶痛變長，並出現抽痛、刺痛，又或是50歲後才發生的頭痛，都代表腦部可能有新的問題。

3. 與姿勢相關的頭痛：可能與腦壓有關，如躺下較久會頭痛、一坐起來或站起來就頭痛，就代表腦部有新的感染或腫瘤導致腦壓升高，亦可能是腦脊髓有問題或腦膜破洞導致腦壓變低。

4. 承上，若同時還伴隨發燒或出現噁心嘔吐、單側手腳無力、嘴角歪斜、看東西有影子、手腳麻木等症狀，則代表腦部有新的結構性異常。

5. 咳嗽、打噴嚏、搬重物、上廁所時更痛：代表顱窩等腦部重要構造發生新的結構性變化。

此外，吳旻陽亦建議有頭痛問題的市民平時少喝咖啡、酒精等刺激性飲料，亦可以多做有氧運動，有助於緩解頭痛，並在求醫時請醫生對症下藥，以免問題越來越嚴重。

更多相關報道：腦癌｜13歲少女玩過山車後頭痛嘔吐　揭腦癌及時切惡瘤奇蹟保命【附醫生拆解腦腫瘤】

同場加映｜3大常見腦瘤 

神經外科專科醫生黃秉康接受訪問時便指常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他指即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓著其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

腦腫瘤｜腦腫瘤5大常見症狀

黃秉康指腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

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腦腫瘤｜腦瘤常見治療

黃秉康表示，腦腫瘤常見治療主要有2大類，包括是手術切除及數碼導航，前者一般效果可即時顯然，惟不適合；腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入；後者以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小，惟治療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓，尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

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腦腫瘤｜開顱切除術是一項高風險手術

根據香港神經腫瘤學會資料，腦腫瘤並不常見，香港每年的新增病例約有1000宗，即每十萬人中約有15個人患病。而開顱切除術是一項高風險手術，手術後須密切監察病人狀況，若有不正常情況，須進行檢查，以便診斷手術併發症，並作出適當治療（包括手術及藥物治療）。傷口通常於一至兩星期內拆線。出院時間按照個別情況而定。出院後，大部份病人需要覆診，以檢查化驗報告及觀察後遺症。部份病人或需接受輔助治療，如放射治療或化療等。

資料來源：《健康2.0

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