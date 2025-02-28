校園直擊｜YT周殷廷訪英華女學校義演　傳授學生抗壓法：捱過一步海闊天空

▲ YT周殷廷訪英華女學校義演，並向傳授學生抗壓方法。

周殷廷（YT）日前到英華女學校school tour，他已經到訪超過120間中學，TY一直很關心學生面對的前景問題，所以在未來日子YT 會繼續會到其他學校做分享會。

他又多謝公司的支持，給予他正能量，大家做得很開心，沒有半句埋怨，所以他要回饋公司努力賺錢！

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在活動上大約有200名學生參與，YT分享自己的經歷來鼓勵同學，亦有回答同學的問題，其中有同學問他如果面對攻擊及壓力，亦有問他學生哥時期的女朋友，他笑說是長頭髮的。

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YT續說做歌手後的生活沒有大改變，他不爲任何人而活，行得正企得正，做人光明磊落，至於壓力，他覺得要有抗壓能力，他會自我抗壓，例如去冲凍水涼或者去做運動。

另外，有同學問創作上可有遇上困難？YT鼓勵學生們表示，他寫《三生有幸》時，覺得太垃圾，所以不斷寫不斷改，有時是會有樽頸位，不知如何下去，但他心中有一個念頭叫做捱！每次想放棄時，他便告訴自己要多行一步，捱過一這步便海闊天空！

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YT分享會上又唱出兩首歌《離別時刻》、《三生有幸》，他又跑落台與同學握手，及與同學們逐個影合照。另外，YT在3月9日在觀塘海濱道舉行簽唱會。

▲ YT周殷廷的分享會約有200名學生參與。（大會提供）

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