愛情求生案內書｜吳業坤授人夫實用愛情法 坤哥冧招令日籍太太放心

吳業坤（坤哥）本月初推出今年首支派台歌《愛情求生案內書》，以強項抒情歌打響頭炮。有別以往，坤哥以慵懶又溫柔的新唱腔，演繹出情侶維繫關係的指南。他受訪時就大方分享新歌創作概念及感情求生法！

坤哥2025年首支音樂派台作品名為《愛情求生案內書》，歌名不禁讓人聯想為去年日文漢字系列作品的延續，但原來坤哥本無此意。「因為大家都唔係明日文漢字歌名的意思，我以為《心拍數》咁簡單，但大家都一頭霧水，原來真係要識日文先了解到，所以今年第一隻歌就想簡單啲，讓樂迷容易接受同理解。」

他透露歌曲原名為「愛情求生指南」，但填詞人梁柏堅認為坤哥的「日本」形象已深入人心，所以藉《愛情求生案內書》的歌名串連去年的日文漢字音樂計劃，但只局限於歌名之上，他指去年的日文漢字音樂計劃的風格主要走J- POP路綫，新歌則完完全全想走香港正在流行的曲風。

集結創作人感情觀

新歌概念源於坤哥留意到社交平台上的meme圖，都圍繞情侶關係間的求生慾，當中搞笑的元素啟發他以此為題創作情歌。在唱片公司的推動下，坤哥在今次的音樂企劃中分別跟3位創作人開展了首次合作。「始終有好多監製都無合作過，究竟在不同監製眼中，會有何不唔同諗法呢？所以找了小彤負責編曲和監製，歌的demo來自徐沛昕，而柏堅就識咗好多年，十幾年前已經好恨唱到佢寫嘅詞，隔咗咁耐終於實現，因為大家都身為人夫，對求生慾都好有共鳴。」

▲ 吳業坤（坤哥）本月初推出2025年首支派台歌《愛情求生案內書》以強項抒情歌打響頭炮。(曾耀輝攝)

坤哥形容歌詞初期成品較工整，跟梁柏堅商討後就變得較玩味，他以其中一句歌詞「苦心做廚藝專家」為例，新歌推出後改成「苦心扮廚藝專家」，擺脫暖男形象並增添求生慾衍生出的幽默感。他認為首次跟3位創作人合作恰到好處︰「唔需要太激昂，大家都只係想做好件事，唔會多廢話，就好似一個有經歷嘅人以紀錄片形式跟一眾男士分享感情上嘅求生經驗。」

擺脫舊有唱腔

坤哥錄製《愛情求生案內書》時遇上不少困難，錄音初期他沿用了過往10年的唱腔，但監製「唔收貨」，並要求「搣甩」舊有唱法，都令坤哥深感自己以往的唱法「out咗」，並跟原先從簡做音樂的目標不太脗合，且過於用力。他形容要改變舊有唱法有如左右手習慣；「你用開右手打波，突然間唔可以用右手，要用左手，都做到嘅但要多啲時間先適應到。」

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坤哥曾於其他訪問中表示，擔心唱live時唱不出較放輕柔和的新唱法，日前他應邀到一個婚宴上為一對新人首次獻唱《愛情求生案內書》，表演過後他坦言唱不出CD版本的輕柔程度。「始終見到台下一對新人以及婚宴來賓，同喺錄音室嘅紀錄片式讀白版本完全係兩回事。」他亦認為唱live跟CD版本存有分別並非壞事。

至於新歌MV方面，坤哥笑稱以往的MV開了壞先例。「上次去咗日本拍，雖然香港一定有地方拍，但由於自己貪玩，所以下次拍MV都一定要去其他外地，而且會較簡單直接。」但坤哥坦言要顧慮到酒店、交通、食宿等拍攝成本，所以今次MV就選址台灣拍攝，他更大爆拍攝費用要先自行支出，因此差點導致周轉不靈。由於MV採用戲劇形式拍攝，他亦大歎過程辛苦︰「用戲劇形式拍MV好似拍劇咁，好多角度都要補，一個動作都要拍十幾次，又要慳預算一日內完成所有拍攝，所以精神上都幾攰。」

實用愛情求生法

坤哥雖已娶得日本賢妻，但過去亦曾體驗香港式戀愛，訪問期間他就分享兩地戀情「求生技巧」的差別。他舉情侶間回覆手機信息為例︰「香港嘅另一半一定要秒回即覆，即使內容無聊都要覆，貼圖都要覆。但日本人唔會好似香港另一半咁要不斷保持聯繫，佢哋反而會深思熟慮咁去回覆一個信息信息，有時甚至隔兩三日先聯絡一次。」

▲ 坤哥跟太太分享《愛情求生案內書》後，太太告知他要「說到做到」！(IG圖片)

坤哥又引用副歌歌詞「記住求個心安 記住談吐衣裝 讚頌隨便講 要善意撒謊」，形容這句歌詞為每段感情關係中最為實用的求生方法︰「其實伴侶之間要求嘅報到都係為咗心安，女仔或者較容易諗多咗，咁我哋作為男仔咪做多少少，同時女仔都希望得到另一半嘅讚賞，咁作為男仔咪讚多啲囉。」

坤哥又透露跟太太分享《愛情求生案內書》後，太太向他表示「唔好唱完就算，要用行動實行！」

踏實做音樂

近日，吳業坤趁出道成為歌手10周年之際，為其歌迷命名為「坤蟲」，名字背後原來大有原因。「首先因為自己鍾意綠色，好有大自然感覺，加上現時唔少藝人都以自己嗰名為自己嘅粉絲命名，我就覺得『坤蟲』都唔係太差啫。」他坦言從不同渠道都留意到有部分粉絲對「坤蟲」名稱感抗拒且有怨言，有見及此，他設計出形象可愛的螢火蟲公仔，安撫一眾「坤蟲」。坤哥又透露太太亦有留意「坤蟲」的消息，而且未有抗拒的反應。「她自小就住在較鄉郊的城鎮，所以唔係好怕蟲。」

▲ 坤哥指新一年希望踏實且簡單地做音樂。(曾耀輝攝)

歌手生涯踏入10周年，坤哥形容出道初期有如坐上「亡命紅Van」，突然間走得好快，但後來始終都會落車並以一雙腳慢慢行。「如果一直坐紅Van，太快會錯過好多風景，所以去到依家揀好條路，即使揼石仔都要行好踏實嘅每一步，以前會出好多吸眼球嘅貼文，但依家我只想專注音樂上嘅工作，大家願意聽我嘅歌就已經足夠！」

坤哥又指近期已開始舉辦紀念出道10周年的連串巡迴演唱會。「規模大大細細都無所謂，最緊要發生到呢件事，而巡迴演出將以香港作為尾站。」請一眾「坤蟲」熱切期待！

▲ 為紀念入行10周年，坤哥已在各地舉行巡迴演唱會，並預告將以香港作為巡迴尾站。(IG圖片)

髮型︰ Ken Yong @ Hair Corner Art Mall

化粧︰ Kyo Lee, Bingo Chan

場地︰BLACKROOM @blackroomhk

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