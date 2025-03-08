酒店熱話｜旅港住五星酒店遇房內玻璃裂開　店方1原因要求內地客賠X萬

▲ 旅港住五星酒店遇房內玻璃裂開，店方1原因要求內地客賠X萬， 事主：精神恍惚，懷疑人生。

【玻璃 / 五星酒店 / 旅遊】旅行中若遇到這樣的突發情況而被要求賠償上萬元，換作誰都會「精神恍惚，懷疑人生」吧……

近日，有內地旅客在小紅書發帖「求助」，稱其入住香港一家五星級酒店時，浴室的酒店玻璃突然自爆，由於事發時太晚，沒有及時向酒店報告，豈料翌日酒店職員以他「撞爆」向其索賠近2萬元，這令他十分無助遂發帖詢問。

小紅書｜獲男友5星級酒店內求婚 港漂女驚覺房間疑曾發生凶案

酒店熱話｜房內玻璃突然裂開客人被索1.8萬賠償

樓主以「住酒店玻璃自爆要賠1w8？？？」為題發帖，指日前來港度假休息2日，入住1間五星級酒店，還將房型升級至最好的套房，就在他晚上看完電影回房間時發現「浴室玻璃自爆了」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

樓主表示，由於事發時時間已晚不想換房，他並未及時通知酒店，當晚「連澡都沒敢洗」，惟翌日他告知酒店職員此事時，「酒店非說是我自己撞到，要我賠1萬8港幣」。

據圖片可見，房間內浴室有1塊玻璃呈現「蝴蝶裂紋」，但並未碎裂，樓主對於職員「要死」是他人為破壞的說辭十分不解，「這玩意不一看就是自爆的蝴蝶裂紋嗎？真的是有口難辯，玻璃表面連划痕都沒有」，更無奈表示「如果我真的能裝睡感化玻璃，我應該去練相撲了」。樓主因此事「精神恍惚，懷疑人生，擔心後怕」。

酒店熱話｜網民拆解玻璃開裂紋路分析

此事引起網民熱議，紛紛就玻璃的裂紋拆解是「自爆」還是人為破壞，認為是「自爆」的可能性更大，「蝴蝶紋，標準的自爆」、「自爆，蝴蝶蚊，應該可以看到小黑點，說明有雜質，受熱膨脹係數不同局部應力加大而產生自爆」、「這明顯是自爆，沒有撞擊點」、「工程的小薯來了，個人認為看起來像自爆，不是認為，因為撞擊的時候應該中間會有個明顯的圈」、「撞擊中間是一個點，自爆中間是對稱的」，更有網民找出並標記出蝴蝶紋的對稱位置。

不過，亦有網民認為遇到類似情況，通常會選擇及時告知酒店，而樓主行為「反常」，「我不懂玻璃自爆、人為怎麼鑑別，當時玻璃都爆成這樣了，第一時間不找酒店，也不會覺得不安全害怕嗎？還能安安心心的睡一晚？我覺得這個是不太符合邏輯的」。

內地旅客｜內地客進酒店坐梳化被請離開 公審職員態度唔好反遭網民鬧爆

火鍋店過夜｜24h火鍋店留客瞓梳化過夜 網民熱議：轉型做時鐘酒店

網絡熱話｜內地女遊港住酒店半夜枕頭底驚現針頭 慘被拮傷惹HIV恐慌酒店事後咁回應

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】