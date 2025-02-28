星二代｜7歲張靖參加跳舞比賽奪冠軍　謝安琪靠1招提升子女自信心：要適當讚美

▲ 謝安琪7歲細女張靖早前參加跳舞比賽！ （取自instagram）

【張繼聰謝安琪/女兒張靖】謝安琪（Kay）跟張繼聰結婚17年，育有16歲大仔張瞻和7歲細女張靖（Kakaball），女兒張靖表演慾超強，喜愛跳舞的她去年參加暑期舞蹈班，更有機會上台表演大晒舞技。

日前謝安琪於社交網分享張靖參加跳舞比賽的片段，穿上火紅色舞衣喪扭腰，渾身是勁，之後更有一個完美的側手翻，最後kakaball所屬舞團奪得冠軍，在台下觀看比賽的張繼聰夫婦興奮拍掌。

謝安琪女兒｜網民建議做個唱嘉賓

謝安琪於IG大讚Kakaball花了不少時間練舞，當中她寫道：

同一班朋友仔

好努力練習比賽嘅新舞步

成功贏得

「兒童組齊舞冠軍」

同「網上最受歡迎大獎」啊

個個小朋友都好叻叻 妹妹每日放學返嚟

都會自動自覺抽時間練舞

嗰種專注同埋努力

真係令我好感動

大家一齊俾多啲鼓勵

呢位咁乖嘅小朋友吖

不少藝人也留言大讚Kakaball，前HotCha成員張紋嘉寫道：「叻左好多啊！好想睇佢live!!」，而蕭唯展笑稱Kakaball跳舞「勁過媽媽」，有人留言指Kakaball舞技了得，可以做演唱會嘉賓。

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謝安琪女兒｜適當讚美可以提升自信

謝安琪曾於訪談自稱採用「放牧式教育」，子女喜歡吃什麼就吃，當然要適可而止，另外，謝安琪亦鼓勵子女做自己喜愛做的事，她認為「條條大路通羅馬」，喜愛甚麼就讓他們去學。

而Kakaball亦興趣多多，學習溜冰、飛躍道（Parkour）、跳舞、唱歌、彈琴及畫畫，謝安琪亦安排女兒一齊拍廣告及出活動，只見Kakaball表現自信，盡得父母的優良基因。

不過謝安琪曾擔心孩子因疫情變內向，為增加子女的自信心，她認為給予小孩讚賞是非常重要。譬如謝安琪會讚賞女兒全憑努力才令跳舞好看，另外見女兒很快完成功課，就大讚她是因為專心上課等，她認為親子溝通是十分重要，若讚美的內容跟生活相關，那就會更有奏效。

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謝安琪女兒｜年花近20萬讀英基

Kakaball跟隨哥哥張瞻入讀英基啓新書院（RCHK），據英基網頁顯示，啓新書院設有小學及中學部，招收5歲至19歲學生。學校推行的IB課程包括IB小學項目（PYP）、中學項目（MYP）、大學預科項目（DP）及職業課程項目（CP）的連貫課程。

至於2024/25學年全年學費，1至6班（Year 1-6）收費 141,300港元、7至11班（Year 7-11）為 184,700港元、12及13班（Year 12&13）則是 186,700港元。

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