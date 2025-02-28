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蘇凌峰近況︱譚小環加拿大開茶餐廳　遇昔日TVB新聞王子蘇凌峰即集郵：英俊瀟灑嘅前輩

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撰文： 文體藝online

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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譚小環在加拿大開茶餐廳，昔日新聞王子蘇凌峰光顧。

【譚小環 / 渣哥 / 蘇凌峰】1994年港姐冠軍譚小環跟與丈夫「渣哥」蔡強榮移居加拿大，在今年1月於多倫多開小環茶座

但因為到新地方一切重新開始，所以就算小環夫婦以前在香港有開餐廳經驗，但在小環茶座在加拿大由籌備到開業初期，都遇上不少問題，幸現在營運已漸上軌道，更成在當地人氣店，經常爆滿。

日前，更有一位特別人人到小環茶座，就是昔日TVB人氣主播蘇凌峰，譚小環夫婦遇「新聞王子」也忍不住集郵，並在社交平台分享照片稱：「渣哥渣嫂喺舖頭被人集郵就集得多了……當遇上玉樹臨風、英俊瀟灑嘅前輩，第一代新聞王子蘇凌峰先生，即時化身小粉絲，嗱嗱聲集個郵先。」

當年TVB新聞主播蘇凌峰因為任主播時深受觀眾歡迎，很具星級魅力，故同事戲稱他「明星蘇」或「蘇星」。從譚小環分享的照片所見，雖然現年已80歲的蘇凌峰風采依照，果然是「明星蘇」。

港姐移民︱港姐冠軍移民加拿大開茶餐廳　食客等1個小時才有位照捧場

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蘇凌峰近況︱90年移民多倫多

蘇凌峰原名蘇子明，於柏立基教育學院（今香港教育大學，教育學院前身）畢業後曾當教師小學教師，周華健、阮小儀、韋家輝都曾是他的學生。

後來，蘇凌峰他報讀香港商業電台開辦的廣播訓練班，畢業後在70年代加入佳視從此投身新聞界，在80年成TVB新聞主播，其穩重及專業形象深入民心。

主播生涯當中，報導盡80年代香港及國際大事的蘇凌峰，在1990年7月移民到多倫多，並在當地中文電視台繼續做新聞主播至2012年。現在他閒時與一班老友飲茶聊天外，還到青年機構做義工，退而不休。

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蘇凌峰近況︱腦袋轉數不輸方東昇

在2019年，他曾現身方東昇、李德成（八叔）、黃曉瑩、李曉欣主持的《長命百二歲II》，在節目中，李德成重提對方有「明星蘇」的匿稱，蘇凌峰即回答：「我反對，我們新聞從業員不是做明星。」可見其專業態度。

現在退休的蘇凌峰每晚6時30分入廚煮晚飯做「蘇煮播」，一向喜歡搞gag的方東昇邊看前輩下廚邊說：「再鋒利嘅刀都有生鏽嘅一日，蘇凌峰嘅刀呢日未生鏽」。

同時，方東昇又對住正用刀切番茄的蘇凌峰說：「武功再高，也怕菜刀。」蘇凌峰發揮急才說出押韻的一句回應：「我的菜刀不會亂舞。」可見昔日新聞王子寶刀未老。

蘇凌峰並教方東昇煮番茄滑蛋秘訣，在於要收火煮才滑蛋，方東昇問：「是否年紀大了就收火？」蘇凌峰再展功力答：「後生仔都要收火，有啲人撞過板先收火。」面對方東昇這位金句，蘇凌峰完成不輸蝕，不愧是星級前輩。

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