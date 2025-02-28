財政預算案2025｜取消$2500學生津貼　現有中小學幼稚園學生資助一覽　申請資格/方法/入息審查

▲ 一文看清現有中小幼學生資助，申請資格、方法、入息審查一覽。

【財政預算案2025／取消學生津貼】新一份財政預算案公布，2025/26學年起取消為中小幼學生提供2,500元學生津貼。有經濟需要的學生仍可透過其他計劃獲得資助，例如書簿津貼、車船津貼等。TOPick整合幼稚園、中小學生現有資助計劃的申請方法，讓各位家長參考。

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學生津貼｜學生資助計劃綜合申請表格

「學生資助計劃綜合申請表格」是一份以家庭為單位的申請表格，方便有子女就讀中、小學或幼稚園／幼兒中心的家庭申請各項學生資助。

學生津貼｜申請方法

1. 網上申請：於「學資處電子通 – 我的申請（學前教育、小學及中學程度資助計劃）」網頁這連結會以新視窗打開。的「預填電子表格」分頁，使用「智方便」或輸入登入碼及其他資料以開啟已預載其申請資料的電子表格（下稱「預填電子表格」），並於填妥預填電子表格及上載所需證明文件後一併遞交申請，或；

2. 使用學資處發出的紙本預填表格及回郵信封，把填妥的申請表連同相關證明文件副本一併寄回學資處。

學生津貼｜1. 幼稚園學生津貼

「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」為有子女就讀幼稚園教育計劃下本地非牟利幼稚園幼兒班、低班及高班及／或接受幼兒中心全日制服務而有經濟需要的家庭提供學費減免 。

「幼稚園學生就學開支津貼」為幼稚園教育計劃下通過入息審查並符合學費減免計劃資格的幼稚園學童提供就學開支津貼，以支付學童的幼稚園教育和學習的開支。

網上申請：【按此連結】

幼稚園學生津貼｜申請資格

就申請2024/25學年的學前學生資助而言，學童必須在2024年8月31日年滿兩歲八個月（即在2021年12月31日或之前出生）及在教育局轄下註冊的幼稚園就讀幼兒班（K1）、低班（K2）或高班（K3）

幼兒中心學童（0至2歲及2至3歲組別）必須在社會福利署這連結會以新視窗打開。轄下的註冊幼兒中心（即育嬰園、幼兒園或幼稚園暨幼兒中心）接受全日制託管服務。

幼稚園學生津貼｜入息審查

所有申請均須接受入息審查。如欲取得全日制幼兒中心（即0至2歲及2至3歲組別）學費資助，申請人須在同一段評核期內通過「社會需要」審查。

▲ 幼稚園學生津貼｜入息審查

2024/25學年資助幅度

2024/25學年的「調整後家庭收入」介乎(港幣) 資助幅度 0至44,495 全額 (100%) 44,496至54,505 3/4 額 (75%) 54,506至86,039 半額 (50%) 超過86,039 不合資格

（申請不成功）

幼稚園學生津貼｜資助金額

幼稚園及幼兒中心學費減免計劃

學費減免額計算方法：

幼稚園幼兒班、低班及高班（即K1至K3班）

學費減免額由實際應繳學費或最高學費減免額（二者以較低者為準），再按申請人所獲的減免幅度（100%、75%或50%）計算所得，詳細計算方法如下：

▲ 幼稚園及幼兒中心學費減免計劃 學費減免額計算方法

幼兒中心（0－2歲及2－3歲組別）

學費減免額由實際應繳費用（連膳費）或最高學費減免額（二者以較低者為準），再按申請人所獲的減免幅度（100%、75%或50%）計算所得。詳細計算方法如下：

▲ 幼稚園及幼兒中心學費減免計劃 學費減免額計算方法

2024/25學年的最高學費及膳費減免額如下：

幼稚園幼兒班、低班及高班（即K1至K3班）

全年最高學費減免額 半日制班級 全日制班級

（未連膳費減免） 全免 (100%) $11,690 $30,390 3/4免 (75%) $8,768 $22,793 半免 (50%) $5,845 $15,195

幼兒中心（0－2歲及2－3歲組別）

每月最高學費減免額 0–2歲組

（連膳費） 2–3歲組

（連膳費） 全免 (100%) $6,735 $7,569 3/4免 (75%) $5,052 $5,677 半免 (50%) $3,368 $3,785

幼稚園學生就學開支津貼

2024/25學年全年的津貼額如下：

合資格幼稚園學生

（包括就讀全日制及半日制幼稚園的學生） 全額 (100%) $4,460 3/4額 (75%) $3,345 半額 (50%) $2,230

每名合資格的幼稚園學生在同一個學年只可獲發就學開支津貼一次，申請學生不會因轉校或其他原因而獲發第二次津貼。

學生津貼｜2. 中、小學生資助計劃

學生資助處管理多項為有經濟需要的中、小學生而設的資助計劃，包括「學校書簿津貼計劃」、「學生車船津貼計劃」及「上網費津貼計劃」。

申請連結、表格及下載：【按此連結】

【學校書簿津貼計劃】

為就讀於官立學校、資助學校、按位津貼學校及直接資助計劃下的本地學校而有經濟需要的小一至中六學生提供津貼，以支付必須的書簿費用及雜項就學開支。

學校書簿津貼計劃｜資助金額

以下為2024/25學年的各級書簿津貼額：

小一至小六 中一至中三 中四 中五 中六 全額津貼 $6,004 $6,204 $6,184 $5,612 $3,560 半額津貼 $3,002 $3,102 $3,092 $2,806 $1,780

【學生車船津貼計劃】

為就讀於各中、小學或在認可的院校修讀全日制學士學位或以下程度課程，居住地點與學校距離超逾十分鐘步行時間及需要乘搭公共交通工具上學而有經濟需要的學生提供車船津貼。

學生車船津貼計劃｜資助金額

學生車船津貼是以學生在學期間，往返居所和學校所屬地區的平均車船費計算。

【上網費津貼計劃】

為有子女接受全日制中、小學程度教育、或修讀全日制應用教育文憑課程或職業訓練局全日制相關課程而有經濟需要的家庭提供津貼，以支付子女家居上網學習費用。津貼發放以家庭為單位，合資格的家庭不論子女人數多寡，將獲發以家庭 為單位的定額現金津貼。

上網費津貼計劃｜資助金額

2024/25學年全年的全額上網費津貼為每個家庭1,700元，半額津貼則為850元。

【考試費減免計劃】

為參加香港考試及評核局（考評局）舉辦的公開考試而有經濟需要的合資格考生提供考試費減免。學生必須透過就讀學校向考評局申請考試費減免。

考試費減免計劃｜申請方法

考試費減免計劃是一項須經入息審查的資助計劃。已遞交學生資助計劃綜合申請並獲批全額或半額資助的申請人，其子女在報考公開考試時，可通過就讀學校向考評局申請考試費減免。

考評局通常在每年9月左右向學校發出考試通告，邀請報考文憑試的學校考生一併申請考試費減免。如有查詢，可致電3628 8860與考評局聯絡。

【新一份財政預算案12項教育措施一覽↓】

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