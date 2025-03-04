職場文化｜如何與皇親國戚同事共處？　打工仔必學這2招

▲ 如何與皇親國戚同事共處？打工仔必學這2招。

【職場文化／辦公室生存之道／職場攻略】職場不時都出現大老細把子女或世姪安排到公司中擔任初級職位，以累積經驗的情況。

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職場文化｜站在打工仔立場

站在小薯立場，皇親國戚的出現就好像於身邊裝了一部閉路電視，把自己每天的工作（或偷懶）情況在大老細耳邊播放。從此以後，早上開工對著電腦吃早餐，一面打文件一面上網等非正式福利都立刻劃上終止符。

團隊加了一個人，公司也順理成章的把這團隊的工作量增加。但這位皇親國戚實際上卻可以毫無生產力。更慘的是，小薯連吐苦水的自由也被剝奪。若不慎錯口批評大老細政策，甚至可能招致被炒之禍。

至於部門主管，也不好受到哪裏。原本有如割據山頭一方，只要應付到大老細要求，團隊的內部管理可以自己話事，例如以非正式的早餐時間換取下屬的擁戴。對於某些公司政策，甚至乎可以用「上有政策，下有對策」的方式應付，以保自己及團隊的安逸。

但自從來了皇親國戚這個線眼，大小事務都被迫「揸到正」，在杜絕團隊陋習的時候，難免會得失曾經為自己仆心仆命，甚至代自己孭鑊的好下屬。主管的壓力可想而知。

雖然，無論是小薯抑或是部門主管都不樂意有皇親國戚成為自己的隊友，但打工仔在這方面基本上沒有話語權。

職場文化｜危機也是契機

半宅職薯認為，危機同時也是契機。如果你是一個上進的小薯，可立即充當皇親國戚新同事的嚮導，循循善誘地教他日常工作，累積小恩小惠，甚至可以因工作之便和皇親國戚成為私交好友，間中向其流露對公司的忠誠。皇親國戚在大老闆耳邊的一句說話，勝過自己孤單地通宵工作十晚。

至於部門主管，這也是表現你才能的黃金機會。以前需要經過重重審批才到達大老細耳邊的好建議，現在卻可以直達大老細耳邊。由於皇親國戚的存在，團隊的紀律無需你出手也會自然改善，這時你便可以大膽地向上層要求更能表現自己的工作。

職場文化｜結語

當然，上述的論述是假設小薯和主管皆有上進心。萬一兩者都只想日復日的安逸工作呢？大家也不必擔心。因為有料的皇親國戚只會作短暫逗留，之後便會一飛沖天，大家只需要做一場短暫的戲，之後便可以故態復萌。如果這位皇親國戚是無料的呢？那麼便乾脆讓它融入到團隊之中，把這種不思上進的工作態度，在皇親國戚心中變成普遍準則，大家繼續安逸的工作。

筆者簡介

半宅職薯 －

企業培訓師。深信 職場生存有方法，管理上位有心法

▲ 半宅職薯 － 企業培訓師

職場上沒有永恆的同事，身邊總會有同事因個人原因而選擇離開。一名網民早前發文總結5大離職先兆，若不想被上司發現自己離心，不妨先抄下來，免辭職不成反被炒。

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