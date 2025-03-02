流產之痛｜舞台劇演員陳琳欣懷孕9周胎停感遺憾　持續出血陣痛近24小時自然流出胚囊

▲ 舞台劇演員陳琳欣懷孕9周自然流產，傷感慨嘆生命得來不易！

【舞台劇演員/流產/胎停】舞台劇演員陳琳欣於2023年11月結婚，婚後約1年，兩夫婦早前喜迎新生命，豈料很快便由喜訊變噩耗，陳琳欣日前在社交平台上載BB超聲波照片，叫大家不要恭喜她，因為她要分享自己流產的故事，於是便用文字巨細無遺地講述懷孕9周胎停的經過，字裡行間盡顯對BB的不捨，令人傷感！

自然流產｜短短8至9周生命體足以情緒牽絆

陳琳欣表示，自然流產後的翌日，沒了痛楚，她以為自己已經好起來了。怎料丈夫播出RubberBand的歌曲《Ciao》，歌詞提到：「願你去到新天地，在那邊休息， 閒來看齣戲……」她在那一刻把內容聽入耳，待眼淚淹沒雙眼，奪出眼眶的一刻，她才跟丈夫說：「原來我根本未曾整理好我對逝去生命的情感。」

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她原本以為短短8至9周的生命體不足以令她產生牽絆，因為他們也不曾聽過BB的心跳，它便稍縱即逝，她留言謂：「很多的我以為，在短短不足數週（周），從虛構、到構思、最後竟是幻滅收場。」

自然流產｜8周胎兒卻只有6周5天的大小

陳琳欣又憶述某個階段，她的孕吐、胃口不佳或胸漲的反應突然消失，當時還喜滋滋的覺得腹中胎兒真是天使寶寶，媽媽竟然還有胃口進食。直至某天她發現一絲啡血以及少量腹痛，她才覺得不對勁，第二天便立刻看醫生，醫生雖然知道有以上情況，但指出血量只要不多，或許只是胎動不安，但需要休養更多保胎。準備照超聲波前醫生還吩咐她電話要帶上，把與寶寶第一次見面，甚至聽到心跳的片段記錄下來。

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陳琳欣難過表示：「我就這樣記錄了原本應是8週（周）的胎兒卻只有6週（周）5天的大小；以及記錄了超聲波看不見胎心，後來轉為陰超也聽不到任何心跳的發現。我還是把它冷靜的錄下來了，因為丈夫當時不在港，我需要讓他知道寶寶的狀況是什麼。」

自然流產｜醫生曾建議進行人工流產

直至再見醫生，她形容醫生出奇地堅定，告訴她很大可能是流產了，並建議她可以進行藥物或人工流產；那時她還抱有希望：「或許是週（周）數不足，或許再等一星期就能聽到寶寶心跳了。」然而腹痛和出血的情況在幾天內持續層遞，若然情況真的嚴峻，她就會call白車的，但在那之前，她想忍耐地等待奇蹟或自然流產。

到丈夫公幹回港翌日，便向她提出：「不如提早睇睇醫生。」正是這一個晚上，她出血的情況加劇了很多，她當機立斷的跟丈夫說：「我覺得要call白車喇。」她形容陣痛由初次出血到入院當晚持續了好幾天，痛感是層遞上去的，call白車當晚的收縮感突然加劇好幾倍，她連走路的力氣也沒有。

自然流產｜突然感覺一股東西從陰道滑出來

接近5小時在醫院的等待、檢查、最後竟然要她遣返，但她當時下床從急診室步行至醫院門口都相當困難，因此心裡默默思考：「為什麼不讓我就這樣在床上渡過一個晚上？反正9小時後我又要回來複診？」腦海中更出現了10萬個想法：「啊或許床位真的不夠」、「回家躺總比在硬綁綁的椅子上躺的好」、「回家還要洗澡洗頭」、「我在屋宇大堂痛到面容扭曲卑躬屈膝幾乎要丈夫抬我上樓」等等。

正當萬千個想法在腦內運轉，她終於回到家樓下，正準備入電梯之時卻感覺到一股東西從陰道裡滑出來，她形容當刻感受：「除了急屎，不曾有過這樣固體的感覺在底褲內滑出的體驗，而且如果是屎我的括約肌能好好反應。我面容失色地同丈夫說：『佢出咗嚟喇......』丈夫有點不知所措問應否回醫院，但難得就到家我決定先上去。在廁所脫下褲子，好好觀察這個（分開數天）陣痛了接近24小時最後自然流產的胚囊（組織物）與血塊，然後把他放在透明膠袋內繼續仔細端詳，我似乎透過透明的胚囊，看見了那個到了9週（周）卻只有6週（周）5天、約0.5mm大小的胚胎。」

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自然流產｜陳琳欣痛哀：完成這場悼念，我就把它沖走了

當身體把已經沒有生命力的組織排出體外，她疼痛不堪的感覺也神奇地消失了，當她理智恢復，便和老公商量了一會：「老公說要燒一燒香，趁著這個悼念的狀態，我把頌缽拿出，在那一支香燒盡之前，緩緩地持續敲響。那聲音不僅安撫了我們的心情，也期盼能安撫離去的胎兒的靈魂。我們內心都希望它能一路好走，感激著它的到來，也期待著它能再次歸來。完成這場悼念，我就把它沖走了。」

自然流產｜夫妻約定寶寶再見

她覺得自己的情緒是夾雜遺憾，帶有失望，亦是種種的悸動，並一連說了四次：「說了再見 約定再見 就會再見」並更有感而發：「為人父母就是長憂九十九，短短的不足數週（周）有如此多的感悟，生命來之不易，生命形成後亦不是簡單。」她形容這段日子就像一個走馬燈、預覽、特殊的體驗，最後她勉勵自己：

或許我們都需要準備更多，例如更放鬆的心情，更健康的體魄；或是緣分未足，又或是你在哪裡遺漏了什麼，那麼下次再帶回來吧，不打緊，我們有的是時間！未來見！

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