冒牌藥物｜海關搗破3藥店售賣冒牌中成藥　市值85萬元

▲ 海關在本月13至27日突擊搜查3間藥店，檢獲1.4萬件藥物，包括冒牌中成藥，市值約85萬元。（曾秋文攝）

海關在半個月前展開打擊售賣冒牌藥物行動，拘捕4名藥房職員及負責人。

海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊表示，早前接獲舉報，指有藥店涉嫌售賣冒牌藥物。經深入調查和在商標持有人協助下展開行動，在本月13至27日，突擊搜查3間位於佐敦、銅鑼灣及大埔的藥店，檢獲1.4萬件藥物，包括冒牌中成藥，約85萬元。

海關在衛生署人員協助下，在佐敦藥店檢獲一批懷疑受管制藥物。行動中共拘捕4名男子（31至48歲），涉嫌違返《商品說明條例藥》及《藥劑業及毒藥條例》，已獲准保釋候查。

案中檢獲的中成藥，其防偽特徵處理較為粗疏。當中「黃道益活絡油」正貨的玻璃樽上印有中文商標名字，印刷清晰，冒牌貨則粗疏，正貨樽底有貨物的序號，印在正中間位置，而冒牌貨序號則在較編側的位置。

另一款安宮牛黃丸樽身上有防偽標籤和二維碼，冒牌貨部分沒有防偽標籤，正牌貨的二維碼可以有效連上官方網站，但冒牌貨則無法連結。零售價方面，該批貨物售價介乎在58元至1000元不等，比正版貨的零售價便宜2至3成。

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