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女神凍齡｜43歲全智賢生2胎零走樣　公開產後極速修身餐單2個月搣甩22磅【多圖】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【全智賢／凍齡／瘦身／減肥】現年43歲全智賢已經是兩孩之母，但不論外貌和身材與正值花樣年華的少女無異，出道20多年猶如吃了防腐劑，從來無老過。生完2胎後，更極速2個月內減走22磅，恢復苗條身形。她從來都毫不吝嗇分享自己保養身材之道，原來火速修身的秘密就在此！

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現年43歲韓國女星全智賢近日進駐小紅書，開設個人官方帳號「全智賢年輕密碼」，分享凍齡秘密和日常飲食。

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1. 徹底卸妝＋防曬＋乳霜厚敷

全智賢經常都要帶妝工作，對皮膚清潔極為講究，她曾公開分享她的保養原則：「卸妝慢，洗臉快」，細心且徹底卸妝，然後洗臉時則要迅速確保潔淨，減少對皮膚的刺激。放假時，她幾乎以全素顏示人，十分重視防曬與美白，勤力護膚勤敷面膜。

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2. 特製瘦身餐：「雞胸肉奶昔」

全智賢現為兩孩之母，生完兩胎身材依然fit到漏。她產後極速瘦身的關鍵在於產後減肥代餐「雞胸肉奶昔」，每天飲1杯取代三餐中的其中一餐，再搭配運動，足以讓她在產後短短2個月內成功減10公斤（約22磅）。奶昔營養豐富、熱量可控，一杯約 400 卡，能補充身體所需的蛋白質，還能有效增肌減脂。食譜如下：

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雞胸肉奶昔食譜：

  • 雞胸肉 50g
  • 牛奶 300ml
  • 杏仁 10 顆
  • 核桃 3 顆
  • 香蕉少許
  • 草莓少許
  • 藍莓少許

3. 多喝水和良好的睡眠

她曾指出，自己維持好膚質與好身材的關鍵是每天喝足夠的水、確保良好的睡眠品質，和多做運動。打造女神3大保養貼士如下：

  • 多喝溫水，幫助代謝與排毒。
  • 睡前泡半身浴，促進血液循環並放鬆身心。
  • 簡單伸展＋冥想，提高睡眠質量，讓肌膚在夜間修復時達到最佳狀態。

4. 恆常運動維持年輕體態

全智賢不時在Instagram上載運動相，是運動的狂熱愛好者，只要一有時間就會運動，幾乎將健身視為日常習慣。她每天早上6、7點就會起床運動，每周做三次普拉提訓練，課程前會先做有氧運動，如慢跑，讓身體熱身。她認為，運動不僅能維持好膚質與體態，更能幫助自己恢復能量，鏡頭前後皆保持以最佳狀態示人。

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5. 定期做醫美抗老

除了日常保養外，女士們年過40歲後普遍老得更快，所以更要花點功夫保養。而全智賢由初出道至今已經超過20年，但美貌仍絲毫未見衰老，猶如吃了防腐劑一樣。維持凍齡美肌的關鍵之一，她亦大方公開自己有做醫美的習慣，保養皮膚趕走臉上皺紋。她曾分享自己的保養哲學：

對我而言，自信是人生每個階段的關鍵，讓我在不斷成長、蛻變的路上，追求最好的自己。這份信念讓我更堅定地迎接未來，並擁抱屬於我的巔峰時刻。

點擊下圖即睇全智賢過往出演劇集和電影：

  • 《來自星星的你》劇照
  • 《來自星星的你》劇照
  • 《藍色海洋的傳說》劇照
  • 全智賢由細靚到大！（IG圖片）
  • 《我的野蠻女友》劇照
  • 《我的野蠻女友》劇照

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