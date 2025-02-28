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財政預算案2025丨許正宇：政府量入為出　不應只「勒緊褲頭」

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 30 分鐘前

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許正宇指，政府要「睇餸食飯」，不應只「勒緊褲頭」。（商台提供）

港府財政赤字問題備受關注，財經事務及庫務局長許正宇今日（28日）在電台節目表示，《基本法》列明公共財政須量入為出，力求收支平衡，並與本地生產總值的增長率相適應，政府要「睇餸食飯」，但同時要投資未來，著眼長遠經濟回報。

許正宇指，衡量政府是否符合《基本法》避免赤字的財政原則，要考慮整體開支情況。若果支出用於投資未來，例如建設北部都會區、創科中心等大型建設，會為本港經濟擴容增量，就要視乎香港負荷能力，以及可從市場調動多少資金。

他指，現時財政儲相當於8至9個月政府開支，且債務仍處穩健水平，認為政府具備抵禦風險能力。政府借貸亦相當克制，發債需經由立法會審批，同時預計未來發債水平相對其他經濟體仍然偏低，認為現行機制能約束政府發債規模。

許正宇表示，本港以往聚焦服務業，中長期經濟發展要做好不同產業，包括在創科和人工智能方面取得突破，並爭取科創公司來港上市。

以往政府在預算案主要交代綜合帳目，今年則分為「經營帳目」和「非經營帳目」。許正宇指，兩個帳目一直存在，強調並非「財技」。有關做法是希望更精準地向市民交代政府處理財政的方式，加強對未來前景的信心。

他強調，「非經營帳目」中建設北部都會區等的開支是有必要，為了香港未來長期發展，不應只「勒緊褲頭」。

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