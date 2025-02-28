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鄭中基操肌｜鄭中基為新片《阿龍》操肌情況首曝光　狂吃增磅後戒口修身地獄式訓練

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

鄭中基為《阿龍》接受地獄式訓練。

【鄭中基 / 阿龍 / 健身 / 操肌 / 電影】由鄭中基（Ronald）自導自演，與胡耀輝（Mark）聯合執導、周秀娜姜皓文、傅舜盈等主演的犯罪動作電影《阿龍》即將上映。電影講述戲中鄭中基飾演的阿龍，與8歲的女兒（傅舜盈飾）在泰國旅行時，被當地人口販賣集團擄走後，阿龍不惜付出一切代價化身成雙手沾血的復仇者。

由創作到電影誕生，Ronald面對了不少難題，其中最艱辛的任務是鍊成身軀健碩的阿龍如何在半年時間經歷增磅、和減磅過程。在最新發放的「阿龍的鍊成」製作特輯中，Ronald和導演胡耀輝首次剖白為了這部電影大家可以去到幾盡？而健身過程亦首度曝光。

鄭中基新片︱鄭中基《阿龍》「重磅」回歸　操肌半年由130磅增重至160磅

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鄭中基操肌｜鄭中基：小朋友少看一眼都會鑄成大錯

作為聯合導演之一的Mark眼見Ronald 在阿龍這個角色人設上的艱辛鍛練真心佩服。「作為戲中的父親，他可以不惜一切去到無盡頭，為了戲中阿龍的角色，Ronald同樣可以去到好盡！」

《阿龍》這部戲如何誕生？一切從Ronald在看新聞上一些報導時，發現很多家長對子女的疏忽而種下禍根，導致很多小朋友發生了很多意外，所以很想透過這部電影帶出一個訊息，小朋友只要你看少一眼，都會鑄成大錯。」

鄭中基操肌｜訓練過程高估了自己

面對這部戲的內容拍攝，Ronald和Mark需要事前先解決一大堆難題。Ronald逐一道出：「第一個難題是阿龍報仇的過程，要控制暴力程度，若過份暴力會令觀眾不安，但又想借不安來警惕父母、家長。」

他續指：「第二個難題是我們須要分開兩個階段拍攝，第一部份拍完要停半年keep fit練好自己身體狀態，最辛苦是要不停吃，不然不夠肌肉，所以每天都要吃很多餐，一時間要食這麽多，很辛苦！可是吃了這麼多，連拉鐡塊力水也不夠，我也高估了自己，但既然開了個頭，惟有頂硬上。」

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鄭中基操肌｜不停吃增磅後戒口修身地獄式訓練

他續說：「後來到做到有些成績出來，時間上又要開始修身，這個比增磅過程更艱辛，開始節食，只可以食雞胸，所有肥膩食物也不可以吃，但有些工作人員日日用雞脾來引誘你，經常提醒自己要戒口，食已經無啖好食，還要跑步鍛錬挑戰體能。

到最後階段，本來對自己的狀態不算滿意，但老闆和Mark卻收貨，奈何不能叫拍攝團隊不停的等下去，這對電影拍攝造成一定的影響。」而製作特輯中亦可見Ronald戒口、體能鍛錬的艱辛一面。

鄭中基操肌｜小朋友與時間賽跑

除了外型上隨著時間改變外，小朋友一樣不能等得太久。Mark和Ronald 覺得小朋友大得很快，這也是不能再等下去的原因。

Ronald自己作為父親，且經歷子女成長過程，所以他完全明白時間不可以等人，尤其是小朋友：「盈盈可以短短幾個月長高，又或者會因為換牙而甩牙。」儘管面對種種困難，但Ronald、Mark和團隊皆上下一心克服過來，造就了今次銀幕上不一樣的阿龍。

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