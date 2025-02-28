網絡熱話｜內地遊客盛讚1款礦泉水「全世界最好喝」　香港亦有售最平$12支【附礦泉水VS天然水VS純淨水分別】

▲ 近日有1款礦泉水備受內地遊客追捧，更有人稱之為「全世界最好喝的水」。

【礦泉水/冰島水/純淨水/蒸餾水】近日一款礦泉水在內地社交平台上爆紅，受到不少網民熱捧，更被盛讚是「全世界最好喝的水」，而這款飲用水在香港亦有發售，價格也不算昂貴，最平$12便可買到。

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近日有網民在社交平台小紅書上以「香港有冰島水」為題發文，指自己在香港的超市發現一款礦泉水，且價格便宜，直言「我願稱之為全世界最好喝的水」。從圖片可見，樓主所提到的產品是產自冰島奧爾福斯泉的天然泉水「Icelandic Glacial」。她表示，自己以前也曾喝過這款礦泉水，「當年在飛機上喝掉最後一口的時候，確實難過了很久」，沒想到香港的超市居然有售。

樓主之後在留言區補充，形容「Icelandic Glacial」的味道和冰島的自來水差不多，並大讚「我覺得它就是純粹的水，沒有其他味道，而這就是水的最高標準」，不過她亦表示每個人的感受或有不同；亦有其他喝過的網民形容「這水喝起來不費力，順滑到自己能溜下喉嚨」、「很清甜」、「入喉好順」。

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帖文引起不少網民關注，翻查小紅書亦可以發現不少人認同這款礦泉水好喝，「確實是很好喝的礦泉水」、「喝起來不像便宜礦泉水有明顯礦物質的味道」、「人生第一次喝到這麼好喝的礦泉水」，更有人表示「甚至想人肉扛一箱回來」。

根據品牌官網資料，「Icelandic Glacial」（冰島天然冰川水）是一款來自冰島的飲用水品牌，源自於當地的奧爾福斯泉，具有8.4的pH值和天然的低礦物質含量，號稱是「地球上最純淨的飲用水」。這款產品目前在部分超市如Citysuper、百佳、機場等均有發售，每支定價由12至18元不等。

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飲用水｜礦泉水VS天然水VS純淨水

北京疾病預防控制中心曾發文指出，市面上的瓶裝水和桶裝水均屬於包裝飲用水，常見可分為3類：純淨水、天然水或天然泉水、礦泉水。這3類飲用水主要按水源及處理工藝導致的成分含量區分：

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總括而言，包裝水生產基本工藝為過濾和殺菌，其中純淨水過濾精度更高，而天然水及礦泉水著重保留原有的礦物質和微量元素。通常情況下，礦物質含量排行以：純淨水（無礦物質）< 天然水 < 礦泉水。

飲用水｜礦物質含量愈高愈有益？

北京疾控表示，水並非越「純淨」越好，因水中天然的微量元素和礦物質是寶貴的營養和健康資源，例如有科學研究顯示，水中適量的鈣、鎂元素，對於心血管健康具有保護作用。另外，世界衛生組織（WHO）亦指出，長期飲用不含礦物質的水，可直接或間接導致身體對有益礦物質的低吸收甚至零吸收。所以，純淨水不宜作為單一的日常長期飲用水。

不過，礦物質含量越高也不代表對人體健康越有益。北京疾控指出，礦物質含量過高的水並非人人皆宜，譬如有研究認為，嬰幼兒腎臟發育不成熟，若飲用水中礦物質含量過高，會加重腎臟負擔。另外，兒童和腎功能衰弱人群，例如腎透析患者、高齡老人等，應避免長期單一飲用含鍶元素過高的水，否則可能會造成骨骼健康風險。

飲用水｜1類飲用水最有益

除了包裝飲用水，其實有一種日常飲用水是最經濟實用。北京疾控建議，最能滿足人體健康的首選飲用水，其實就是「凍滾水」：

自來水取自地表或地下的天然水源，經過煮沸，既可以殺滅其中的微生物，又能有效去除余氯、鹵代甲烷等易揮發的物質，同時保留了對人體有益的礦物質。價格低廉、製取簡單、方便快捷。

除了「飲啱水」，北京疾控還提醒大家要飲用足量的水，及遵循「少量多次」原則：

成年人每日飲水量建議在1500至1700毫升；不要等到口渴時才喝水。

食用安全｜4種水不能亂飲

台灣泌尿科醫生高銘鴻曾在其Facebook專頁提醒，有4種水是絕不能飲用，因錯誤飲水可危害身體，嚴重可致昏迷甚至死亡。

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食用安全｜飲水份量 + 最佳飲水時機

常言道「每日至少飲8杯水」的説法真的正確？美國國家心肺血液研究所（NHLBI）心血管再生醫學實驗室的研究員Natalia Dmitrieva表示，適當的水分可以減緩衰老並延長無病生活，並建議男性每天應該攝入12杯（2至3升）的水；女性則應該攝入9杯（2.2升）的水。同時，營養師程涵宇建議，可以用體重（kg）x 30ml的方式，算出一天的目標飲水量。如果正處於減脂期間，則可以用體重（kg）x 40ml來計算。

台灣營養師高敏敏分享了「8個飲水黃金時間」：

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