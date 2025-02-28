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流感2025｜料至少3月仍活躍　暫有257宗成人死亡個案

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 3 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

衞生防護中心總監徐樂堅提醒，本港仍處於流感季節。

本港流感季踏入第八周，衞生防護中心總監徐樂堅今早（28日）在電台節目表示，雖然流感活躍程度呈下降趨勢，惟本港仍處於流感季節。

衛生防護中心最新數據顯示，本港上星期的流感呼吸道樣本陽性比率為7.14%，公立醫院住院病人入院率，是每萬人口約0.43人。徐樂堅表示，兩個指標雖然在過去兩周並未有上升，甚至呈下降跡象，但仍然處於高水平，但整體流感活躍程度仍處於高水平，強調流感季節仍未過去，預料最少持續到3月。

徐樂堅表示，流感活躍程度仍在高水平，最少延續至3月。（資料圖片）

流感2025｜257宗死亡個案

徐樂堅解釋，在農曆新年假期復課後，防護中心上周錄得23宗流感爆發個案，牽涉117人，當中13宗屬在學校發生，高於對上兩周的分別12宗和17宗，其餘4成是發生在院舍。

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而截至2月26日，今個流感季節共有399宗成人嚴重及死亡個案，257宗死亡個案，7成沒有接種流感疫苗，約75%人本身有慢性病，亦有9宗兒童嚴重個案，當中7人沒有接種疫苗。

上星期23宗流感個案，13宗在學校爆發。（資料圖片）

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