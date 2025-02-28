周董天下｜澳洲華僑來港創家具安裝店 憑毅力成功開設淘寶香港實體店

▲ PapaHome淘寶家具實體店共同創辦人兼行政總裁黃達豪（左）及淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅

香港近期的氣氛熱鬧非常，除了股市大幅上漲，最熱門的話題莫過於「淘寶家居實體店」進駐中港城。近年來，香港人已習慣在淘寶購物，因其方便、價廉物美且商品多樣，無疑成為了網上購物的樂園。

PapaHome 淘寶家居實體店的創立源於一位30多歲的澳洲華僑Andy（黃達豪）。他希望在香港創業，因此舉家移居香港。到步後，找到了一個安樂窩，但在裝修過程中，他發現找裝修師傅非常困難，於是決定親自動手進行裝修。

後來，他靈機一動，認為這個行業大有前途，便與幾位好友商量並共同投資72萬港元，創辦了「Papabo」一站式網上維修平台，專門提供網上預約師傅、上門進行家居維修的服務。

後來Papabo成為淘寶的家具安裝合作夥伴，負責為淘寶客戶提供上門安裝家具的服務。隨著需求不斷增加，淘寶提出在香港開設實體店，專注於家具及家品的銷售，並提供安裝等服務。就這樣，Andy順理成章地成為了淘寶中國的合作夥伴。

我和Andy 相識始於去年三月，當時他找我作為公關顧問，為其提供專業意見和公關宣傳計劃。在過去的日子裡，我們經常通電話和見面。由於Andy是新移民，對香港文化不太熟悉，每當他遇到困難時，我都會給予詳細分析、無限支持和鼓勵。

▲ （作者提供）

當然，成功並非僥倖。憑藉他的堅毅、理想、不斷學習和努力，Andy將艱巨困難的問題一一拆解，包括選擇店鋪地點、裝修設計、挑選適合香港人的家具品牌等等，費盡心力。

經過長達一年的籌備，「PapaHome淘寶家居實體店」終於在今年開業，為顧客提供線上線下的服務，店內家品應有盡有，還包括家居空間設計，上門度尺，利用智能家居AI/AR科技為消費者選擇合適的產品，可謂非常完善。

而我的公關公司也為他們發布了廣泛的新聞報導，宣傳鋪天蓋地，自開業以來，每日吸引超過百人排隊進店購物，成效顯著。

今天見到他的成功，我也引以為榮，希望年輕人都能向Andy學習，不要放棄理想，有志者事竟成。

原文刊於經濟日報專欄:澳洲華僑來港創業記

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