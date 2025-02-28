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猴疱疹病毒｜徐樂堅促勿餵飼及接觸猴子　醫生發現類似個案要呈報

港聞

發布時間： 29 分鐘前

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2024年2月，一名37歲男子在金山郊野公園被野生猴襲擊後，感染B病毒（即猴疱疹病毒），6月死亡。（資料圖片）

去年2月一名37歲男子被野生猴襲擊後，感染B病毒（即猴疱疹病毒），6月死亡。衞生防護中心總監徐樂堅表示，自從去年4月啟動呈報機制後，未收到第二宗個案，呼籲不要與猴子有直接接觸。

去年2月下旬，該名健康良好的男子在金山郊野公園與野生猴接觸時受傷，3月21日因發燒及神智不清而送院，經驗查後發現腦脊液對猴疱疹病毒呈陽性反應，最終於去年6月死亡。

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這是本港首宗個案，衛生防護中心自2024年4月5日起將猴疱疹病毒列入「民眾健康關注的其他傳染病」名單內，徐樂堅指暫未收到第二宗呈報個案。人類感染猴疱疹病毒情況罕見，自1932年起全球只有約50多宗個案，中心提醒醫生，若發現類似個案就要呈報。

猴子身上普遍存在　人類感染後果或嚴重

徐樂堅表示，猴疱疹病毒在猴子身上普遍存在，猴子不會有不尋常情況，但人類感染可能有嚴重後果，病毒潛伏期由數天至1個月不等。他提醒切勿與猴子有直接接觸，亦不要餵飼猴子，若被抓傷、咬傷或被猴子體液接觸到傷口，要盡快清洗。

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郊野公園 衞生防護中心

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