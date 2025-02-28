飲食情報｜Häagen-Dazs三月狂賞祭 四重驚喜優惠品嚐極致雪糕滋味

▲ 三月尾壓軸驚喜價$270享用花漾巧意下午茶套餐！

日前天氣漸逐漸回暖，與親朋共享幼滑的Häagen-Dazs™雪糕就最適合不過，Häagen-Dazs™就準備了「三月狂賞祭」，連續四星期推出4重驚喜優惠。包括外賣雙球雪糕買一送一、震撼價$29品嚐外賣單球雪糕等等，部份優惠更於網上商店同步提供！

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由3月1日至3月9日期間，Häagen-Dazs™ 以外賣雙球雪糕買一送一為「三月狂賞祭」打頭炮，只需$72即獲得2客外賣雙球雪糕，無論想即時分享抑或購入禮券隨時享用，甚或同步於網上商店購入電子禮券亦可，禮券時效更高達一個月，方便大家靈活安排品嚐滋味雪糕的美好時光。

▲ Häagen-Dazs™三月頭以外賣雙球雪糕買一送一為「三月狂賞祭」打頭炮！

3月14日為白色情人節，有見及此，由3月10日至3月16日Häagen-Dazs™為一眾有情人準備了全線雪糕蛋糕8折優惠，另外再送$50現金券乙張，而Häagen-Dazs™ 金、銀卡會員額外加送$50現金券乙張，願天下有情人終成眷屬，與摯愛留下甜蜜回憶。

▲ 白色情人節期間全線雪糕蛋糕8折，為有情人留下甜蜜回憶。

Häagen-Dazs™於3月15日至3月23日期間將首次於門市推出震撼價$29購買外賣單球雪糕一客，以接近半價價錢即時品嚐原價$55一客的外賣單球雪糕，無論想忙裡偷閒輕嚐甜點或是與朋友聚餐後想品嚐一點甜亦可，為生活打打氣！

▲ 於3月15日至3月23日期間將首次於門市推出震撼價$29購買外賣單球雪糕一客！

來到三月最後一星期，壓軸出場的是午後之選High Tea Set，顧客可於3月24日至3月31日期間，以低至8折的價錢品嚐到「花漾巧意下午茶套餐」，套餐可即時享用或購入禮券，網上商店亦同時出售電子禮券，禮券時效同樣為一個月，而Häagen-Dazs™金、銀卡會員額外加送$50現金券乙張，絕對是享受閨蜜時刻的不二之選！

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