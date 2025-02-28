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心肌梗塞｜突發性心梗5分鐘內可奪命　中醫教1穴位「篤手指」放血急救保命【附心肌梗塞症狀+預防】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【心肌梗塞／穴位／中醫師】心臟病是本港最常見的致命疾病中居第三位，一旦突發性心臟病發作，能夠短時間內奪命。故此除了要學會用心臟除顫器（AED）等急救機器外，萬一身邊沒有這些儀器，亦能夠靠「一指之力」，救回一條生命。

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心肌梗塞｜急性心肌梗塞按1穴位放血

內地中醫師在其醫療團隊的YouTube頻道發布短片中，指出心肌梗塞和中風能夠在短時間奪命，如病人未能在黃金時間內得到治療，有可能會造成活動能力上的影響，嚴重甚至會奪命。她指出，按壓中指末端最高點的中沖穴，能夠在短時間醒腦，避免患者在虛弱時失去意識。

另一位中醫師鍾華亦在訪問中指出，當身體不適時，可以按壓中沖穴，甚至可以用測血糖的針頭放血。她形容，這個做法能夠改善心臟供血，即時有醒腦的作用，讓患者保持清醒。如果身上沒有乾淨的針，可以用指甲大力按壓，直到患者有意識或是有醫護人員到場治療。

心肌梗塞｜3大急救穴位預防猝死

另外，中醫師林貴亦提出另外3個急救穴位，當暈倒或昏迷時，可以急救保命：

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心肌梗塞｜急救的黃金時間僅5分鐘

香港心臟專科學院代表鄧勁勳醫生接受訪問時指出，心臟病病發後急救的黃金時間其實只有5分鐘，若未能及時以心肺復甦法(CPR)及自動體外除顫器(AED)為患者進行急救，令心臟再次跳動，存活率便會大大下降，故鼓勵大眾在緊急關頭使用AED機，幫助救人一命。

留意病發前徵兆 把握自救機會

事實上，心臟猝死的個案多與突發性心臟病，導致心室纖顫有關，當中，大部分患者都是因為急性心肌梗塞所致，小部分年則有機會因為先天性心臟病，如心肌肥厚、擴張性心臟病或心律不正等問題造成。鄧醫生指出，猝死雖然來得非常突然，但病發前身體也可能發出警號，若及早發現，盡快求救，或可挽回性命。

病發時，當心肌梗塞至無法輸送血液到腦部，造成缺氧，人體就會昏迷甚至猝死，但病發前血流不順的時間，身體也會出現明顯不適，好像比平時嚴重的心口翳痛、冒汗、氣促、頭暈，若果症狀持續5分鐘也沒有消散跡象，就要盡快送院，及早治療。

心肌梗塞｜心肌梗塞徵兆

上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌曾表示，可致命的心臟梗塞並非總是突如其來，往往有跡可循。雷著斌提醒舉例以下幾個心梗發作前可能出現的關鍵徵兆，注意防範，一旦出現應立即求醫。

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心肌梗塞｜心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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心肌梗塞｜4招預防心肌梗塞

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

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心肌梗塞｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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