財政預算案2025｜今年撥款較去年減少　羅淑佩：冀旅發局慎用資源

▲ 羅淑佩表示，政府給予旅發局的撥款的確較往年少，冀當局更審慎運用其資源。（朱永倫攝）

財政司司長陳茂波日前發布新一份《財政預算案》，提及來年會向旅發局撥款12.35億元，落實「無處不旅遊」的理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》，惟較上財政年度撥款總額15.2億元少。

文化體育及旅遊局長羅淑佩今日（28日）出席記者會時表示，今年政府給予旅發局的撥款的確較往年少，期望旅發局更加審慎運用其資源，並制定精準宣傳策略。

指零售餐飲業聖誕、新春生意額增長

羅淑佩表示，去年本港旅遊業持續復蘇，訪港旅客人次穩步增長。中央政府去年推出多項惠港措施，包括恢復「一簽多行」。本港自去年年底，整體市面人流暢旺，在剛過去的聖誕新年和農曆新年期間，零售、餐飲等行業都反映生意額是錄得增長，期望今年可迎來4,900萬人次訪港旅客，相比去年增加約一成。

被問到政府為何在此一連串盛事舉辦的時間，縮減旅發局的撥款，羅淑佩回應指，今年政府給予旅發局的撥款的確較往年少，惟旅發局本身亦有儲備，足夠應付目前或未來工作的開支。當局應在此時加以運用有關儲備。羅又指，商界明白到旅遊業勢頭向好，她期望旅發局可更審慎運用資源制定精準的宣傳策略，並積極推出更多產品、活動或計劃，尋找商界贊助支持。

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