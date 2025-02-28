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打擊黑工｜清潔公司涉安排14名非法勞工到餐廳洗碗　入境處拘6名職員

港聞

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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清潔公司涉嫌安排非法勞工到餐廳洗碗，入境處拘捕6名公司職員。（曾秋文攝）

入境處調查發現一間清潔公司涉嫌安排非法勞工到餐廳進行洗碗工作，在去年12月至今年初展開反非法勞工行動，巡查25間餐廳，先後拘捕14名與該清潔公司有關聯的非法勞工，均負責洗碗工作。當中12人分別被判處監禁2至20個月，餘下2人已被落案起訴等候排期應訊。

入境處高級入境事務主任（調查行動）聶欣濠表示，14名被捕人分別在不同餐廳工作4星期至年半，收取每小時70元作酬勞，涉及金額約200萬元。拘捕行動後作深入調查及分析，昨日（27日）突擊搜查荔枝角一間洗碗清潔公司，拘捕6名香港居民職員(24至39歲），涉嫌聘請不合法受僱人士。

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調查後相信有人明知應徵者使用劣質的身份證明文件，仍安排他們到不同餐廳工作，又使用二維碼給黑工簽報工作時數，並張貼在餐廳內，令餐廳僱主誤以為是一間具規模的清潔公司。入境處呼籲各餐廳及食肆要核實外判公司職員的身份及來歷，有懷疑可向入境處熱線28241551查詢及舉報。

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