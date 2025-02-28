大S徐熙媛去世｜汪小菲攜妻三度赴台　馬筱梅帶大S仔女現身台北街頭

▲ 汪小菲攜妻子三度赴台高調走機場，馬筱梅帶大S仔女現身台北街頭。

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 馬筱梅】大S徐熙媛猝逝，其遺產分配問題及與前夫所生的一對子女的撫養權歸屬一直備受外界關注。

連日來，汪小菲與現任妻子馬筱梅（Mandy）兩度飛抵台灣又離開，於昨日（2月27）第三次赴台，高調現身機場。隨後，幾張Mandy帶大S兒女逛街的圖片在小紅書釋出。

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大S徐熙媛去世｜汪小菲夫婦三度赴台

汪小菲與Mandy昨日高調飛抵台灣，兩人全黑情侶裝搭配大搖大擺現身機場，看得出行頭都是名牌，全身貴氣如行天橋花生騷。

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大S徐熙媛去世｜大S一對子女被拍

隨後，小紅書流傳出幾張Mandy帶大S一對子女汪希玥、汪希箖一起逛街的圖片，圖片未打馬賽克，兩個小朋友的長相隨之曝光。據圖片可見，女兒汪希玥長相清秀，神似媽媽大S，身形高挑；兒子汪希箖長相這與父親汪小菲神似，看起來十分活潑。

據台媒報導，汪小菲第二次赴台後幾乎未被媒體拍到出門畫面，主要是因為與S媽進行閉門視像官司，可能是在討論有關大S遺產分配、積欠債務、子女撫養權等問題，有媒體向S媽求證雙方是否達成共識，S媽僅回覆「謊言！」二字。

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