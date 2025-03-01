清潔神器｜冷衫起毛粒1清潔神器輕鬆擦走　不傷衣物方便快捷幾蚊就買到？

▲ 這個去除毛粒的方法夠經濟實惠，而且超簡單！

【家事百科/冷衫起毛粒/起毛粒處理方法/清潔神器】雖然冷衫毛衣夠保暖，是冬季的必備單品，但在磨擦下容易起毛粒，甚至只穿一天已起滿毛球，用手逐粒拔除極花時間，家中又未必有除毛粒機，有日本家務專家就分享一個簡單方法，只需用1種廚房常見的清潔物品，就可以輕鬆去除毛粒，而且不傷害衣物表面！

同場加映：洗衫常見5大錯誤

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冷衫起毛粒處理方法｜廚房有1件平靚正神物

日本家務網站「Saita」不時分享生活小百科，其中一條影片就介紹去除冷衫毛粒的簡單方法，影片提到，冷衫因穿著時產生磨擦而容易形成毛頭，雖然可以用手逐粒拔除，但實在太花時間，其實大家只需要在廚房拿取洗碗用的清潔神器——百潔布，就可以輕鬆解決這個問題，重點是百潔布價錢十分便宜，多數一袋4塊綑綁式購買，除開平均只需要數元一塊，相當抵買！

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冷衫起毛粒處理方法｜使用方法及選購貼士

專家指使用方法很簡單，只需將百潔布黃色的一面，即是較柔軟的部份放在冷衫上，輕輕反覆擦拭，毛頭就會黏在百潔布上，專家又提醒大家選用表面有凹凸紋的百潔布效果更好，因為凹凸設計能更有效「捉實」毛頭，但要小心避免使用較粗糙的一面，否則會刮傷冷衫表面。

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海綿百潔布能夠輕鬆去除毛頭的關鍵在於其表面的無數細小孔洞，這些孔洞能捉住毛頭的細小纖維，將它們從冷衫表面扯離，而表面凹凸不平的百潔布因接觸面積較大，因此比平面款式更有效去除毛頭。

不過，大家要注意在擦拭時保持輕柔，避免用力過猛，這個方法亦不僅適用於冷衫，其他冷織衣物，包括圍巾、冷帽等也可以大派用場。

乾衣攻略｜天氣潮濕衣物難乾有噏味 晾衫7大禁忌+室內8招速乾法

天氣開始回暖有雨，相對濕度下周高達100％，非常潮濕！這種天氣晾衫最難乾，室內晾衣又易傳出陣陣「噏味」，令人困擾，因此TOPick為大家綜合7個晾衫禁忌和分享8招室內晾衫速乾法，大家只要跟著做，就可以避免衣物愈晾愈濕！

▲ 天氣潮濕衣物難乾有噏味 室內晾衫8招速乾法

▲ 天氣潮濕衣物難乾有噏味 室內晾衫8招速乾法

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