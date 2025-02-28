財政預算案2025｜羅淑佩：機場離境稅與鄰近城市相若　最重要令旅客覺得物有所值

▲ 機場離境稅將增至200元，羅淑佩指已參考其他機場收費。（資料圖片）

財政司司長陳茂波周三（26日）公布新一份財政預算案，飛機乘客離境稅將由現時每名乘客120元增加至200元。文化、體育及旅遊局局長羅淑佩今（28日）在預算案相關措施記者會表示，有關稅項金額相對機票來說較細，而款項在購買機票時已收取，旅客抵港後毋須額外付款，避免造成不太好的觀感。

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羅淑佩指，已參考其他機場收費，與香港機場規模、效率、設施相若的鄰近城市機場，均收取類近費用；經觀察後發現旅客不會因為相關稅項而對某城市卻步。她認為最重要是「做好自己」，令旅客來港旅遊覺得物有所值。

預算案又提出，撥4,600萬元補貼郵輪公司吸引停泊香港。羅淑佩表示，每年6至8月因多颱風、天氣不穩定，是郵輪業的淡季，過去亦有郵輪因此需改動船期。當局希望在淡季，就停泊費及旅客費提供65折優惠，指對船公司來說吸引，吸引旅客來港。

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