一簽多行丨陳茂波：港需吸更多高消費客　李慧琼：將建議擴至北京、上海等　信年內成事

▲ 陳茂波表示，香港需吸更多高消費客，「一簽多行」或擴至更多大灣區城市。（資料圖片）

【財政預算案／陳茂波／財赤】財政司司長陳茂波表示，過去兩年，香港零售業經歷一些挑戰，認為本港需要更多高消費旅客，需舉辦更多體育、文化活動，令旅客有更多理由來港，在港留久一點、消費更多。同時亦要開拓內地新客源，稱「一簽多行」可能擴展至更多大灣區城市。

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全國人大常委李慧琼今日受訪時則透露，今年兩會會提出將「一簽多行」擴展至北京、上海等一線城市，有信心今年內可成事。李認為，只要香港做好自己角色，提升接待能力，絕對有條件逐步放寬一簽多行到大灣區城市，甚至是北京、上海等主要城市，讓到香港可繼續發揮一個相對國際化城市的角色，亦都讓兩地、多地的人流加密溝通和互動。

今日英文電台節目上，被問到會否考慮增收奢侈品的銷售稅，陳茂波說，希望維持開放、自由及簡單低稅率，保持香港競爭力。在奢侈品方面，在評估管理成本及收入之外，亦要考慮對香港形象的整體影響，目前沒有相關計劃。

財政預算案2025丨陳茂波：香港經濟最壞情況已過

另外，雖然連年財赤，但陳茂波表示，香港經濟最壞的情況已經過去，雖然地緣政治仍然存在不確定性，但內地經濟正在增長，港府會繼續專注發展經濟，能帶來更多收入，公共財政將逐漸恢復平衡。又指外資於疫情過後正回流香港，他們意識本港仍然充滿機遇，例如金融服務行業，很多在本港擴充業務，所以若繼續集中推動經濟增長，將帶來更多收入。

財政預算案 | 下月公佈新一份重點企業名單

招商引資方面，陳茂波說，工作取得一定成果，下月將公布新一批重點企業名單，涉及10多家企業。他表示，引進重點企業辦公室成立以來，已引進66間重點企業來港，連同下月公布的10多家企業，未來數年會在香港合共投資近500億元。

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