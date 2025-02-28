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籃球博彩｜消息：馬會倡參考足球徵稅50%冀9月三讀通過　料第4年起為政府庫房每年進帳15億

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

馬會提出參考現行足球博彩做法，對未來籃球博彩作出相應規範。

【財政預算案2025 / 籃球博彩 / 馬會】新一份財政預算案表示，政府正積極探討規範籃球博彩活動，並邀請馬會提交建議。

據悉，當局今日已跟馬會進行首次工作會議，馬會提出參考現行足球博彩做法，對未來籃球博彩作出相應規範，徵稅50%，並爭取在9月在立法會三讀通過修例，最快明年推出，惟料實施後需待第4年達致收支平衡後，才可為政府庫房帶來每年約15億元稅收。另一方面，消息指馬會願意為緩減賭博的平和基金加碼撥款。

財政預算案2025｜考慮增籃球博彩項目　邀請香港賽馬會提交建議

據悉，馬會提出參考現行足球博彩做法，對未來籃球博彩作出相應規範，徵稅50%。（資料圖片）

籃球博彩｜非法賭博上升趨勢快 投注額愈見進取

據了解，今年初政府聯繫馬會，了解籃球非法賭博的最新情況如何，而馬會過去一年透過顧問公司進行調查，發現2023年一年非法籃球投注額達320至350億，今年年初得悉，2024年初步數字已接近700至900億。兩年內數字上升趨勢快，投注額愈見進取。

據悉，當局期望透過設立合法、有規範的籃法博彩平台，以「撈返」非法籃球賭博人士不參與賭博，減少賭博，或將相關投注帶回香港。消息人士指，馬會作為非牟利和最大慈善組織，有責任負責相關工作，而包括未來的籃球博彩項目，除了派彩，馬會收益基本上都用於交税和慈善工作，餘下的作營運成本用途，而是次做法可達到「上游（投注）回到下游」。至於會否發展成體育博彩，消息指香港不能亦不應該做，因會變相鼓勵賭風。

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籃球博彩｜法例修改 立法速度加快

消息指，做法上要完全配合政府施政方針，在不鼓勵賭博下，有節制賭博形式，立法規範化發牌制度，過去無論是跑馬、足球或六合彩，是通過兩條本地條例作出規範，分別是《賭博條例》及《博彩稅條例》，需作出適當修改。而今次做法將會以現行法律規範，在現行兩個條例修改，確保毛利50%，完全參照足球博彩框架訂立，字眼修訂不多，立法速度會快很多。

籃球博彩｜估計每年帶來15億稅收

消息指，參考近年足球博彩及市場比率，馬會可以奪回3至4成的市場足球賭博佔有額，按此估計，日後大概可以奪回約300億的籃球非法外圍投注；參考同樣是「開盤」的足球博彩過去毛利率約10%至11%，即涉及約30億至33億收入，根據足球博彩其中50%毛利用作繳付稅項，估計每年可為政府庫房帶來15億稅收。

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籃球博彩｜需時「回本」料帶4年交至庫房

此外，消息人士表示，參考2003年足球博彩實行初期，需等待IT系統陸續推出、顧客熟悉網站運作等，市場率需要一段上升過程，估計要到第3年、甚至第4年才能奪得4成市場佔有率。

同時，加上馬會需投入10至20億開發全新的籃球博彩系統，並與現行博彩系統融合，需要一段時間回本，首數年馬會相關運作會「蝕錢」，故大概第4年才可以將15億交到政府庫房。

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籃球博彩｜參考加入NBA球賽

社會關注籃球賭博合法化所涵蓋的賽事，據了解馬會提供的建議不包括亦不會包括本地足球賽事。

消息強調將來亦一定不會提出包括本地籃球比賽，並會參考國際做法，參考加入NBA等球賽。

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