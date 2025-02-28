結業潮｜黃大仙老字號英都茶餐廳結業　老闆竟是TVB綠葉王猛料家族背景曝光

【結業潮/黃大仙區/英都燒味廚房】黃大仙區老字號茶餐廳即將結業，這間以平民價錢提供酒樓級燒味的餐廳，不僅是許多人的集體回憶，更曾是TVB劇集《溏心風暴》的取景地，如今卻因租約期滿即將告別江湖，令街坊感慨萬千。

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結業潮｜租約期滿 街坊感嘆：好突然

近日有網民於FB黃大仙之友討論區發帖，英都燒味廚房店外張貼了一張黃色告示，寫道：「尊敬的顧客︰感謝您一直以來對黃大仙英都燒味廚房的支持與包容。黃大仙英都燒味廚房將會營業至2025年3月上旬。」同時，餐廳也在社交平台上發文告別：「3月8日話別江湖，大家有緣再聚，多謝街坊友好支持，祝大家生活愉快。」

帖文一出，不少街坊紛紛留言表達不捨，有網民表示：「好突然，因為開咗好多年。」、「Oh my god！細嗰行上呢條斜路去阿公阿婆屋企，一定要斬料返去！以前仲有金錢雞食！好正！」更有街坊回憶道：「呢間嘢好多年㗎啦喎！由細個睇到佢大！連《溏心風暴》都借佢門口拍攝！」可見這間燒味店在街坊心中的地位。亦有網民關心店內的「員工貓」︰「豹豹何去何從？」老闆張本立親自回應︰「有位叫mimi Law會照顧！」，有街坊更指會繼續轉到另一酒家捧場︰「頂好見！」

▲ 漢寶集團創辦人之子經營的英都燒味餐廳。

結業潮｜平民價錢酒樓級享受

英都燒味廚房歷史悠久，其高品質的燒味深受街坊喜愛。餐廳自設燒味工房，堅持每日新鮮出爐，絕不賣隔夜貨。招牌叉燒、燒鵝、脆皮燒腩仔和豉油雞，以平民價錢讓食客品嚐到酒樓級的美味。此外，餐廳更有「碟頭王」之稱，將港式碟頭飯「快、靚、正」的精髓發揮得淋漓盡致，成為不少街坊的日常飯堂。

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結業潮｜背後老闆竟是「餐飲界富二代」

翻查資料，原來英都燒味廚房的老闆是TVB綠葉演員張本立。張本立出身於餐飲世家，其父親張錫鵬是香港漢寶集團的創辦人之一。1996年，張本立接手家族生意，成為尖沙咀頂好海鮮酒家的老闆。

2010年，他更接手經營位於黃大仙、擁有50年歷史的英都燒味廚房，並將其打造成區內知名的燒味店。除了餐飲業，張本立還經營食品原材料供應分銷商及時裝設計生意，可謂多才多藝。

結業潮｜老友戴耀明秘撈做侍應

張本立的茶餐廳不僅是街坊的聚腳地，更吸引了不少圈中好友前來「秘撈」體驗生活。早前，TVB金牌綠葉戴耀明就專程到張本立的茶餐廳幫手，從水吧沖飲品到做侍應招呼客人，樣樣都學。

戴耀明入行32年，參演劇集無數，去年底更獲得服務無綫第30年金牌。不過，他坦言現今藝人需要多方位發展，除了追夢，還要自我增值，甚至「炒散」幫補生計。他透露曾試過「拍烏蠅」8個月，因此必須為未來打算。這次到茶餐廳體驗，不僅是為了學習新技能，也是為自己鋪定後路。

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